بعد أكثر من 30 عامًا على توقفه .. الحصن يعود من جديد في 2023

يبدو أن الناس يحبون مشاهدة الآخرين يخاطرون بأنفسهم بطريقة طريفة ومضحكة بهدف الحصول على الأموال أو الجوائز العينية وهذا هو السبب وراء الشهرة الكبيرة التي حظي بها برنامج "قلعة الحصن -Takeshi's Castle" قبل سنوات.

ولعل النجاح الكبير الذي حققه برنامج الحصن على مستوى العالم دفع منصة "أمازون برايم" إلى إعادة تصوير البرنامج من جديد العام القادم 2023 حيث تعود المنافسات الطريفة بين فريقي المهاجمين والمدافعين عن الحصن.

وكان أول عرض للبرنامج بدبلجته العربية في بداية التسعينيات، في حين بُثت أولى حلقاته في اليابان عام 1986 وآخرها في 1990 ليصبح من أنجح برامج المسابقات في أكثر من 150 دولة حول العالم.

ومن غير الواضح في الوقت الحالي ما إذا كان الممثل الكوميدي الياباني "تاكيشي كيتانو" سيقدم العرض الجديد أو ما إذا كانت مجموعة قلعته الأيقونية ستكون جزءًا من العرض.

بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بقلعة تاكيشي، تبدأ كل حلقة بـ 100 متسابق، ويتم تقليص عددهم تدريجيًا حيث ستؤدي سلسلة من التحديات الجسدية إلى سقوط المتسابقين على جانب الطريق.

وتضمنت بعض الجولات التي لا تُنسى من قلعة تاكيشي ستيبينج ستونز وحلقات السومو ولعبة الليزر المزودة بعلامات الليزر التي شارك فيها أي شخص وصل إلى الجولة النهائية.

وسيتعين على المتسابقين الباقين التنافس ضد حراس القلعة، فهي مهمة صعبة للغاية كما لو لم ينتصر أحد على الإطلاق.

هناك تقارير مختلطة حول عدد الأشخاص الذين فازوا بالفعل بالعرض خلال أربع سنوات، إذ يقول البعض أن الرقم كان منخفضًا مثل تسعة، وأن الفائزين حصلوا على مليون ين، أي ما يزيد قليلًا عن 8000 دولار.

تم بث قلعة تاكيشي الأصلية في أواخر الثمانينيات، لكنها لم تصل إلى أجزاء أخرى من العالم إلا بعد سنوات من انتهائها في اليابان. لهذا السبب إذا كنت قد شاهدته في الماضي، فقد لا تشعر كما لو أنه قد مر أكثر من 30 عامًا منذ انتهاء العرض.