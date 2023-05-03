بروتوكول أزياء العائلة المالكة في تتويج الملك تشارلز الثالث

البوابة - أعدت المواقع الإخبارية والقنوات التلفزيونية العالمية ووكالات الأنباء عُدتها لتغطية الحدث الملكي الأبرز في عام 2023 مع تتويج الملك تشارلز الثالث ملكًا على بريطانيا في كنسية وستمنستر أبي بحضور أفراد العائلة المالكة البريطانية وأفراد من العائلات المالكة الأوروبية وحكام وشيوخ من عدة دول عربية.

ويترقب العالم أجمع لرؤية تفاصيل التتويج الملكي بما في ذلك ملابس وأزياء أفراد العائلة الملكية البريطانية بما في ذلك المجوهرات والإكسسوارات.

وبدأ عدد من الفضوليين البحث عن المزيد من المعلومات المتعلقة بأزياء العائلة الملكية البريطانية في الملابس الرسمية والبروتوكول المُتبع في المناسبات الرسمية.

بروتوكول أزياء العائلة المالكة

تقليديًا، يرتدي الأرستقراطيون وأفراد الأسرة المالكة ملابس براقة وفساتين حريرية باهظة الثمن وقفازات عالية، لكن هذا العام سيكون مختلفًا، سيرتدي الملك تشارلز الثالث (74 عامًا) رداءين اثنين الأول يعود لجده الملك جورج السادس.

أما بالنسبة لباقي أفراد العائلة المالكة، سيرتدي معظمهم بدلات رسمية ولن يعتمدون الرداء، باستثناء الزوجة القرينة كاميلا التي سترتدي رداءين اثنين أحدهما يعود للملكة إليزابيث الثانية.

أثناء التتويج، سيرتدي الملك تشارلز رداء الدولة أو روب الدولة - Robes of State، عند وصوله إلى الدير، وقد صُنع من قماش المخمل القرمزي، وكان الملك جورج السادس قد ارتداه في حفل التتويج عام 1937 والملكة إليزابيث الثانية في عام 1953.

وعند انتهاء مراسم التتويج، سيرتدي الملك تشارلز رداء التركة أو روب التركة - Robes of Estate المصنوع من قماش المخمل الأرجواني.

ومن المتوقع أن تقوم الملكة كاميلا، البالغة من العمر 75 عامًا، بتكريم الملكة الراحلة بارتداء رداء الدولة الذي صُنع في الأصل لإليزابيث أثناء تتويجها، والذي يتميز بقماشه المخملي القرمزي المزين بزخرفة ذهبية.

تاج الملك تشارلز الثالث

سيرتدي الملك تشارلز الثالث تاج القديس إدوارد، الذي صُنع لتشارلز الثاني واستخدمته الملكة إليزابيث الثانية في وقت سابق.

وكشف قصر باكنغهام أن تاج القديس إدوارد صُنع عام 1661 بإطار من الذهب الخالص المرصع بالياقوت الأزرق والتوباز والجمشت والتورمالين، ويتميز بقبعة أرجوانية مخملية.

بروتوكول العائلة المالكة في حفل التتويج

من المتوقع أن ترتدي الأميرة كيت ميدلتون، أميرة ويلز، فستانًا فاخرًا باللون الأسود، وستنسقه مع تاج ملكي خاصة وأن التركيز سيكون أكثر عليها في هذا اليوم المميز.

أما بالنسبة للأمير وليام، من المتوقع أن يرتدي بدلة رسمية مع تاج - أو تاج صغير - خلال مراسم حفل التتويج الملكي.

أما بالنسبة لباقي الدوقات والأميرات فمن المتوقع أن يرتدين فساتين فاخرة صممت خصيصًا لهذه المناسبة.

ماذا سيرتدي الأمير هاري؟

قد لا يُسمح للأمير هاري بارتداء زيه العسكري حتى التتويج وربما يرتدي بدلة توكسيدو أنيقة بدلًا من ذلك.

كما أن زوجته ميغان ماركل لن تتواجد في الحدث وستبقى مع الأطفال آرتشي وليليبت.