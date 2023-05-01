قائمة ضيوف تتويج الملك تشارلز الثالث

البوابة - يستعد الملوك والملكات والأميرات والأميرات الأجانب لإضفاء بريقهم الملكي على الحجث الملكي الأبرز في عام 2023 أثناء حضورهم حفل تتويج الملك تشارلز الثالث كنيسة وستمنستر.

وفي خرقٍ لتقليدٍ ملكي عمره 900 عام، وجه الملك تشارلز الدعوة لنحو 2000 شخص من أفراد العائلات الملكية من جميع أنحاء العالم لأول مرة في تاريخ الدولة البريطانية إذ كان العرف يفرض عدم وجود أي أفراد من العائلة المالكة المتوجين الآخرين في حفل تتويج ملك بريطاني لأن الاحتفال المقدس يهدف إلى أن يكون تبادلًا حميميًا بين الملك وشعبه في حضور الرب.

وقرر الملك تشارلز إضفاء لمسة عصرية على حفل التتويج وقرر الملك تشارلز تجاهل تقليد عمره 900 عام من خلال دعوة أصدقائه المتوجين، بما في ذلك العائلة المالكة الأوروبية والحكام من الدول العربية.

تتويج الملك تشارلز

كما سينضم إلى حفل التتويج قادة العالم والسياسيون البريطانيون وأبطال الأعمال الخيرية، إلى جانب أفراد العائلة المالكة البريطانية بما في ذلك أمير وأميرة ويلز والأمير هاري ودوق ودوقة إدنبرة. ولكن وفقًا للتقارير الأخيرة، فإن بعض أعضاء الطبقة الأرستقراطية سيصابون بخيبة أمل ولن يتمكنوا من حضور الحدث الملكي.

أمير موناكو

يُعد أمير موناكو الأمير ألبرت الثاني، أول أمير أجنبي يؤكد حضور مراسم التتويج إلى جانب زوجته الأميرة تشارلين.

ملك إسبانيا

كما سيحضر الملك فيليب السادس وزوجته الملكة ليتيتسيا مراسم التتويج الملكي.

ملك السويد

كما سيحضر العاهل السويدي الملك كارل السادس عشر غوستاف برفقة ابنته ولي العهد الأميرة فيكتوريا.

ملك هولندا

كما ينضم الملك ويليم ألكسندر وملكة هولندا ماكسيما إلى حفل الاستقبال عشية التتويج برفقة ابنتهما ووريثتهما الأميرة كاتارينا أماليا.

ملكة الدنمارك

للأسف، لن تتمكن الملكة مارجريت الثانية ملكة الدنمارك من حضور مراسم التتويج بسبب خضوعها لعملية جراحية في الظهر.

وسيمثل الملكة مارجريت، ابنها وزوجة ابنها، ولي العهد فريدريك وولي العهد الأميرة ماري.

ملك النرويج

سيمثل ملك وملكة النرويج ولي العهد الأمير هاكون وولي العهد الأميرة ميت ماريت.

اليابان

من المقرر أن يرسل إمبراطور اليابان ناروهيتو ممثلاً له في مراسم التتويج شقيقه ولي العهد الأمير فوميهيتو.

الرئيس الفرنسي

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حضوره مراسم التتويج برفقة زوجته.

وقال الرئيس ماكرون إن حضور لمراسم التتويج يدل على "صداقته واحترامه وتقديره" للمملكة المتحدة والملك تشارلز.

ملك وملكة بوتان

أكد الملك جيغمي خيسار نمجيل وانغشاك ملك بوتان مراسم التتويج برفقة زوجته جيتسون بيما ملقب بـ "كيت ميدلتون من جبال الهيمالايا".

دوق لوكسمبورغ

أكد دوق لوكسمبورغ الأكبر هنري ودوقة لوكسمبورغ الكبرى ماريا تيريزا حضورهما مراسم التتويج.

ملك بلجيكا

يتمتع الملك فيليب والملكة ماتيلد من بلجيكا بعلاقة وثيقة مع الملك تشارلز الثالث والعائلة المالكة البريطانية.

ملك اليونان

بعد فقدان زوجها، ملك اليونان السابق قسطنطين الثاني، ستحضر الملكة آن ماري تتويج ابن عمها، الملك تشارلز الثالث.

وسيرافقها ابنها وزوجته ولي العهد الأمير بافلوس وولي العهد الأميرة ماري شانتال.

ملك الماوري

سيشكل ملك تيهيتيا بوتاتاو تي ويروهيرو السابع وملكة الماوري تي أتاوهاي جزءًا من وفد نيوزيلندا في مراسم التتويج.

صربيا

سيحضر ولي العهد الكسندر وولي العهد الاميرة كاثرين من المنزل الملكي السابق لمملكة يوغوسلافيا المنحلة وسلفها مملكة صربيا.

ملك الأردن

أكد الملك عبدالله الثاني حضوره مراسم التتويج برفقة زوجته الملكة رانيا.

ملك إسبانيا السابق

سيحضر ملك إسبانيا السابق الملك خوان كارلوس الأول وزوجته الملكة صوفيا ملكة إسبانيا مراسم التتويج.

أمير ليختنشتاين

أعلن الأمير الوراثي ليختنشتاين ألويس وزوجته الأميرة صوفي حضور مراسم التتويج.

سلطان بروناي

ينضم السلطان حسن بلقيه معز الدين وعد الله إلى قائمة الحضور.

ملك ليسوتو

سيشارك ملك ليسوتو ليتسي الثالث في مراسم التتويج.

ملك ماليزيا

سيكون ملك ماليزيا يانغ دي بيرتوان أغونغ وزوجته راجا بيرمايسوري أغونغ من بين أولئك الذين ينضمون إلى مراسم التتويج.

ملك تونجا

سيحضر الملك توبو السادس ملك تونغا مراسم التتويج برفقة زوجته الملكة ناناسيباو توكواهو.

ملك بلغاريا

من المتوقع دعوة ملك بلغاريا السابق سمعان الثاني إلى مراسم التتويج.

ملك المغرب

سيحضر العاهل المغربي الملك محمد السادس مراسم التتويج.

الكويت

الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - ولي عهد الكويت

قطر

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر

سلطنة عُمان

هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد – سلطان سلطنة عُمان

الإمارات العربية المتحدة

سيحضر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي وزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة.