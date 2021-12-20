بريطانيا تشهد جنازة ملك الآيس كريم .. لن تصدق ماذا حصل!

استيقظ أهالي مدينة برمنغهام البريطانية صباح الجمعة الماضي على أصوات موسيقى صاخبة قادمة من أسطول سيارات البوظة التي خرجت لتقدم واجب العزاء بعد وفاة أحد أشهر بائعي البوظة في بريطانيا.

شوهد الموكب المؤلف من 10 سيارات آيس كريم وهو في طريقه عبر غرينتش وليويشام في جنوب شرق لندن حيث خرج الأصدقاء والعائلة لتقديم واجب العزاء لروح حسن درويش.

وقال شقيق الرجل البالغ من العمر 62 عامًا، سافاش توركل، إن شقيقه كان يعمل بائعًا للبوظة في جنوب شرق لندن منذ ما يقرب من 40 عامًا وكان محبوبًا من قبل زبائنه.

وقال توركيل: "لقد كان يحب عمله بشكل كبير، عمل دائمًا كرجل آيس كريم، وواصل إنشاء مصنع آيس كريم في لويشام في أوائل القرن الحادي والعشرين".

وتابع: "شقيقي كان يحظى بشعبية كبيرة بين العملاء وبقية بائعي الآيس كريم، لولا الوباء أعتقد أن المزيد من البائعين سيكونون جزءًا من الموكب، لقد كان رجلًا محبوبًا، وأبًا صالحًا، وكان محبوبًا من قبل كل من التقى بهم."

كما اصطف أهالي المدينة على طول شوارعها الرئيسية لتوديع صديقهم الشهير.

وصور أحدهم مشهد الموكب ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي وتمت إعادة نشره لأكثر من 80 ألف مرة وأكثر من 500 ألف إعجاب.

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