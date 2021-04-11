بريطانية تزعم اختطافها من كائنات فضائية وحملها منهم سفاحًا

زعمت سيدة بريطانية في العقد السابع من عمرها بأنها أنجبت كائنًا فضائيًا بعد اختطافها أثناء مشاهدتها التلفزيون.

وقالت "جين باكل" لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية بأنها أنجبت ابنتها ET، واسمه الكامل Target Elvis بعد اختطافها في الأول من شهر مارس الماضي أثناء مشاهدة مسلسل الـ"فايكنج".

وتدعي السيدة البالغة من العمر 68 عامًا أنها تعرضت للتنويم المغناطيسي أو "تحت تأثير بعض التخدير" عبر "اهتزازات اليد الغريبة"، مما جعلها تنسى الحدث الظاهر.

وعلى الرغم من عدم تذكرها أي شيء مما يسمى بالاختطاف الشهر الماضي، فإن "جين" تدعي بشكل مثير للجدل أنها حملت لمدة 20 يومًا وتكرس حياتها الآن لتربية طفلها.

وقالت "جين": "لقد تم اختطافي، كنت أشاهد الفايكنج على التلفاز وفجأة فقدت مسار الوقت، تعرضت للتنويم المغناطيسي أو وضعت تحت تأثير بعض التخدير عبر اهتزازات اليد الغريبة، ما جعلني أنسى الحدث الظاهر".

وتعتقد "جين" أن الكائنات الفضائية اختارتها لإحضار نسلهم إلى العالم لأنهم أدركوا أنها يمكن أن تمنحهم حياة جيدة على الأرض.

ومنذ إنجابها طفلتها ET كما تزعم، تتباهى "جين" في كل وقت بمولودتها، وتؤكد أن الجيران يشاركونها سعادتها.

وأضافت أن أصدقاءها ودودين للغاية لها وطفلها، وتبرعوا لها بملابس جديدة وعربة أطفال.

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