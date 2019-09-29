بشكل مفاجئ وصادم... نفوق أكثر من 100 حوت على شاطئ في الرأس الأخضر

نفق نحو 134 حوتًا على أحد شواطئ جزيرة "بوا فيستا" في جمهورية الرأس الأخضر الواقعة على الساحل الغربي في القارة الإفريقية.

وقد وثّق نشطاء مجموعة من الحيتان الصغيرة التي تنتمي إلى فصيلة (الحوت بطيخي الرأس) البحرية يوم الأربعاء الماضي، ناقفة على الشاطئ.

ودعت السلطات في جزر الرأس الأخضر الخبراء الإسبانيين للمساعدة في تحديد سبب تقطع السبل بالحيتان واقترابها الى هذا الحد من الشاطئ.

وتمكن عدد من المسؤولين والمقيمين والسيّاح من سحب بعضها إلى البحر، لكن الكثير منها لم تتمكن من النجاة ونفقت على الشاطئ.

وتقول إحدى المراسلات المحليات اللواتي يتعاملن مع وكالة رويترز للأنباء "إلزا فييرا" أن فرق الإنقاذ أحصت الحيتان النافقة وتبين أن عددها بلغ 134 حوتًا.

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ولم يُعرف حتى هذه اللحظة أسباب نفوق تلك الحيوانات البحرية، في حين باشرت الجهات المُختصة عمليات تشريح من أجل تبيان سبب موت الحيتان.

يذكر أن هناك عوامل عدة قد تؤدي إلى نفوق الحيوانات البحرية بهذا العدد، منها الأمراض، أو حتى أحياناً خطأ في الإبحار (أي ضلل الطريق) أو تراجع المياه (الجذر) بشكل فائق السرعة، أو حتى خروجها من المياه هربًا من خطر وهجموم حيوانات أخرى، أو الطقس السيء.

وقالت جمعية BIOS Cape Verde البيئية التطوعية على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" يوم الجمعة، إنه تم أخذ عينات من 50 من الدلافين من قبل المجلس المحلي، مشيرة الى إن الأطباء البيطريين من جامعة لاس بالماس في جزر الكناري الإسبانية سيصلون في الأيام المقبلة لإجراء الاختبارات.

جمهورية الرأس الأخضر:

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جمهورية كابو فيردي أو جمهورية الرأس الأخضر هي دولة جزيرة في قارة أفريقيا، تتكون من أرخبيل مؤلف من عشر جزر بركانية تقع في وسط المحيط الأطلسي، إلى الغرب من سواحل شمال أفريقيا.

تقع جزر الرأس الأخضر على بعد 570 كيلومتر من سواحل السنغال في المحيط الأطلنطي، وتتكون الجزر من قسمين: جزر جبلية وعرة وجزر سهلية منبسطة، ومناخ الجزر معتدل طوال العام بالنسبة لموقعها البحري وأهم هذه الجزر سانتاغو، وهي أكبر الجزر، وبها مدينة برايا العاصمة، ثم جزيرة القديسة ونسانت، وجزيرة سانتا أنتاو، جزيرة فوغو، وجزيرة نيكولو، وجزيرة مايو، وجزيرة سانتالوسيا.

اكتشف هذه الجزر البرتغاليون سنة 1460م، وتشكل هذه الجزر موقعًا ممتازًا في المحيط الأطلنطي ولهذا احتلتها البرتغال واستقلت سنة 1975م.

حوت بطيخي الرأس:

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هو دلفين محيطي، يستوطن المناطق العميقة من البحار الاستوائية، وهو قريب من الحوت القاتل القزم والحوت الربان.

يعرف هذا الحوت أيضًا بالسمكة السوداء الكثيرة الأسنان ودلفين إلكترا.

يتميز هذا الحوت برأسه القمعي المدوّر وشكله الشبيه بالطوربيدة، مما منحه هذا الاسم، ويصل طول الذكور البالغة إلى ما 2.7 م، بينما يبلغ طول الإناث 2.6 م تقريبًا، ويصل وزنه إلى 225 كجم.

عند النظر أسفل أو أعلى الحوت، يمكن ملاحظة الشكل المثلثي المميز الذي يكونه خطمه مع عيناه، وله أيضًا زعنفة ظهرية مدببة في منتصف ظهره تقريبًا.

يوجد ما بين 20 إلى 25 سن حاد ومدبب في الفك العلوي، بينما يبلغ عدده في الفك السفلي ما بين 22 إلى 24. أما لونه، فيتراوح بين الأسود والرمادي، مع وجود اللون الأبيض أو الرمادي الفاتح في المنطقة البطنية كالحوت القاتل القزم وشفاه بيضاء اللون، ويتميز عن الأنواع القريبة منه بلون وجهه الأسود، والذي يسمى أحيانًا بالقناع.

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