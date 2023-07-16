بعد أكثر من عام على مقتلها.. تطور صادم في قضية الطالبة الأردنية إيمان ارشيد

البوابة - عاد اسم الطالبة الأردنية الراحلة إيمان ارشيد إلى الواجهة مجددًا رغم مرور أكثر من عام على مقلتها بعيارٍ ناري أطلقه المدعو عدي خالد عبدالله حسان داخل في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة شمالي العاصمة عمان في جريمة هزت الشارع الأردني.

ويعود سبب تداول اسم الراحلة إيمان ارشيد بين رواد منصات التواصل الاجتماعي في الأردن بعد إعلان والدها، مفيد إرشيد المقداد، عن قبوله صلح عشائري مع عائلة قاتل ابنته.

ونشر والد إيمان قبل ساعات عبر حسابه الرسمي في تطبيق "إنستغرام" بيانًا أعلن فيه تفاصيل الصلح العشائري مع عائلة قاتل ابنته التي وصفها بـ"الشهيدة".

صلح عشائري في قضية مقتل الطالبة إرشيد

وكتب إرشيد في منشوره: "بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فإنه تقرر بأن يكون يوم الجمعة القادم الموافق 21/7/2023موعدا لإجراء الصلح العشائري أثر حادثة مقتل ابنتي الشهيدة ايمان مفيد ارشيد المقداد الساعة السادسة مساء في ماركا الجنوبية بالقرب من مركز الملكة رانيا .ولا حوله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

قتل إيمان ارشيد

هزت جريمة قتل الطالبة الأردنية إيمان إرشيد في 23 يونيو 2022 الأوساط الأردنية والعربية بعدما قام شاب بإطلاق النار عليها داخل حرم جامعة العلوم التطبيقية الخاصة شمالي العاصمة عمان ثم لاذ بالفرار من مكان الجريمة.

وكشف الأمن الأردني حينها أن المغدورة إيمان رشيد، طالبة تمريض في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة في مرحلة التجسير كانت تسعى للحصول على درجة البكالوريوس، بعد أن حصلت على درجة الدبلوم في التمريض.

وبعد أيام من عمليات البحث المكثفة، أعلن الأمن الأردني وفاة قاتل إيمان بعد ساعات من إطلاقه النار على نفسه.

وتضمن بيان الأمن العام الأردني تفاصيل انتحار قاتل إيمان، وذلك بعدما حاصر رجال الأمن القاتل بمنطقة بلعما في محافظة المفرق، والتي تبعد 40 كم عن موقع جامعة العلوم التطبيقية في العاصمة عمّان، ثم أقدم على إطلاق النار على نفسه من مسافة الصفر.

الأمن كشف هوية القاتل

البيان الصادر من مديرية الأمن العام الأردنية أكد أن القاتل من مواليد عام 1985، واسمه "عدي خالد عبدالله حسان".

من هي إيمان مؤيد إرشيد ؟

وعبر وسم #اعدام_قاتل_التطبيقية ، روى شهود عيان تفاصيل جديدة حول مقتل الطالبة ايمان ارشيد: