تشييع جثمان ايمان ارشيد إلى مثواها الأخير

شيّع مئات الأردنيين الطالبة الراحلة ايمان ارشيد التي قتلت على يد شاب قام بإطلاق النار نحوها داخل حرم جامعة العلوم التطبيقية في العاصمة عمان يوم الخميس، 23 يونيو 2022، في جريمة هزت الشارع الأردني.

وتوافد المشيعون إلى مقبرة كفرالماء بلواء الكورة غربي محافظة اربد (معقل رأس الراحلة إيمان إرشيد) بعد الصلاة عليها في مسجد عمر بن عبدالعزيز.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو من صلاة الجنازة وتشيع جثمان المغدورة إيمان ارشيد والتي شهدت حضورًا أمنيًا كثيفًا خاصة وأن الجاني ما يزال حر طليق.

وعبر عدد من المشعين لوسائل إعلام محلية في الأردن عن حزنهم وغضبهم جراء وقوع الجريمة التي راحت ضحيتها شابة في مقتبل العمر، مطالبين بمحاسبة المجرم ومنددين بجرائم العنف المتكررة.

كما طالب المشيعون باتخاذ إجراءات مشددة ضد كل من يعتدي على النساء.

تشييع جثمان ايمان ارشيد

قتل ايمان ارشيد

لقيت الطالبة إيمان ارشيد مصرعها على يد شاب أطلق عدة رصاصات نحوها داخل حرم جامعة العلوم التطبيقية قبل أن يلوذ بالفرار.

وأصدرت مديرية الأمن العام الأردنية بيانًا جاء فيه: "أقدم أحد الأشخاص على إطلاق عيارات نارية باتجاه إحدى الفتيات داخل جامعة خاصة شمال العاصمة، أسعفت إلى المستشفى بحالة سيئة، ولاذ الفاعل بالفرار وبوشرت التحقيقات لتحديد هويته وإلقاء القبض عليه".

ولاحقًا تم إعلان وفاة الفتاة إيمان إرشيد متأثرة بإصابتها.

من هي إيمان مؤيد إرشيد ؟

وعبر وسم #اعدام_قاتل_التطبيقية ، روى شهود عيان تفاصيل جديدة حول مقتل الطالبة ايمان ارشيد:

اسم الطالبة الضحية: ايمان مؤيد إرشيد

طالبة في كلية التمريض.

تبلغ من العمر 21 سنة.

أول صورة لـ ايمان ارشيد

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل بأنها تعود للطالبة إيمان مؤيد، ضحية جريمة قتل جامعة العلوم التطبيقية.

حظر النشر بقضية ايمان ارشيد

قرر نائب عام محكمة الجنايات الكبرى في الأردن، القاضي إحسان السلامات، حظر النشر في قضية مقتل الطالبة إيمان رشيد في جامعة العلوم التطبيقية.

وطلب السلامات من مدير عام هيئة الإعلام التعميم على كافة وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي للتقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالقضية، أو مجريات التحقيق فيها أو نشر، أو إعادة نشر أو تداول أي صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية.

جامعة العلوم التطبيقة تنعى الراحلة ايمان ارشيد

نعت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة بالعاصمة الأردنية عمان الطالبة بكلية التمريض إيمان إرشيد، التي قتلت رميًا بالرصاص داخل الجامعة على يد شاب لاذ بالفرار بعد الحادث.

وتعهدت بملاحقة قضائية لكل من تسبب بالحادث حتى ينال القصاص.