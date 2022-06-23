اعدام قاتل التطبيقية يتصدر في الأردن بعد رحيل ايمان ارشيد

تصدر وسم "#إعدام_قاتل_التطبقية" قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التدوين "تويتر" في الأردن خلال الساعات القليلة الماضية بعد وقوع جريمة قتل راحت ضحيتها الطالبة ايمان ارشيد على يد شاب مجهول أطلق النار عليها في حرم جامعة العلوم التطبيقية في العاصمة الأردنية عمان.

وطالب النشطاء عبر وسم "#إعدام_قاتل_التطبقية" من الجهات الأمنية بسرعة محاكمة الجاني الذي أقدم على قتل الطالبة الراحلة ايمان ارشيد على مرأى ومسمع من بقية زملائها في كلية الصيدلة حيث تدرس في سنتها الأولى.

نعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن الراحلة إيمان ارشيد سائلين الله أن يتغمد روحها الجنة وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

تغريدات النشطاء عبر وسم "#إعدام_قاتل_التطبيقة:

كتبت المغردة إيمان: " #إعدام_قاتل_التطبقية ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم من بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِي كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَة . لازم يتطبق القصاص على كل من يتجرأ على ازهاق حياة بريئة، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ".

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم من بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِي كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَة . لازم يتطبق القصاص على كل من يتجرأ على ازهاق حياة بريئة، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ". وكتب مغرد بهاء الدين: "رحم الله عز وجل الطالبة الشهيدة بإذن الله ايمان ارشيد مؤمن رشيد، قتلت بدون مظلمتها قُتلت مظلومة بدون سبب نحتسبها من الشهداء بإذن الله، لكن يا أخوان لا تشهروا صورة المرحومة احترموا حرمة الميت #إعدام_قاتل_التطبقية ".

". وعلقت المغردة ملك المجالي: "أشوف حدا يحط الحق ع البنات اليوم! أشوف حدا يحكي لا مهي أكيد الي وصلته ل هالمرحله وأكيد هي استفزته لأنه هو "الزلمه" المنزل استحاله يغلط هيك من حاله ! الله ياخذ كل واحد بفكر هالتفكير المتخلف #إعدام_قاتل_التطبقية" .

. وكتب المغرد أحمد: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، ﷺ: مَن خرَج في طَلَبِ العِلمِ، كان في سَبيلِ اللَّهِ حَتَّى يرجِعَ. رواهُ الترْمِذيُّ، نحتسب الطالبة ايمان شهيدة ان شاء الله".

من هي ايمان ارشيد ضحية جامعة العلوم التطبيقية

وعبر وسم #إعدام_قاتل_التطبقية، روى شهود عيان تفاصيل جديدة حول مقتل الطالبة، والتي لم يصدر أي تأكيد رسمي بشأنها، ومنها:

اسم الطالبة الضحية: ايمان مؤيد إرشيد.

طالبة في كلية التمريض.

تبلغ من العمر 18 سنة.

من هو قاتل ايمان ارشيد ؟

في ظل غياب الرواية الرسمية حول هوية قاتل إيمان إرشيد، تنوعت الأقوال حول اسم الجاني وكنيته وعلاقته بالراحلة، إذ ذكر أحد المغردين بأن القاتل هو شقيقها فيما قال آخر بأنه ابن خالها.

الجاني يهدد ايمان ارشيد

تداول نشطاء على موقع التدوين "تويتر" في الأردن، لتلقي الضحية ايمان ارشيد تهديدات بالقتل من قبل الجاني قبل أن ينفذ جريمته الشنعية.

وتُظهر الصورة المتداولة بأن الشاب الجاني كان قد توعد الطالبة الراحلة بقتلها بنفس الطريقة التي توفيت فيها الطالبة المصرية نيرة اشرف.

وبحسب المحادثة المتداولة، توعد الفاعل في اليوم السابق لفعلته عبر تطبيق تطبيق Tellonym بالذهاب إلى الجامعة وقتل الفتاة، في حال لم تستجيب بالحديث معه.

وجاء في التهديد: "بكرة رح أجي أحكي معك وإذا ما قبلي رح أقتلك مثل ما المصري قتل البنت اليوم".

جامعة العلوم التطبيقة تنعى إيمان إرشيد

نعت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة بالعاصمة الأردنية عمان الطالبة بكلية التمريض إيمان إرشيد، التي قتلت رميًا بالرصاص داخل الجامعة على يد شاب لاذ بالفرار بعد الحادث.

وجاء في النعي الصادر عن الجامعة: "بقلوب يعتصرها الألم ومؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره تنعى جامعة العلوم التطبيقية الخاصة طالبتها "إيمان ارشيد" من كلية التمريض، وتتقدم من أسرة الفقيدة وأسرة الجامعة بخالص العزاء والمواساة سائلين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته. وتتعهد الجامعة بالملاحقة القضائية لكل من تسبب بهذا الحادث المؤلم حتى ينال القصاص العادل على جريمته البشعة. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وتعهدت بملاحقة قضائية لكل من تسبب بالحادث حتى ينال القصاص.

جريمة المنصورة

شهدت مدينة المنصورة المصرية يوم الاثنين الماضي، 20 يونيو 2022، حادثًا مأساوية هزت الرأي العام المصري والعربي، حيث تفاجأ المارة أمام جامعة المنصورة، بإقدام شاب على طعن طالبة عدة مرات في أنحاء متفرقة من جسدها، ومن ثم نحرها من رقبتها.