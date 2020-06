بعد أن هربت من براثن طالبان.. الناشطة الباكستانية ملالا يوسفزاي تحتفل بتخرجها من جامعة أكسفورد

تخرّجت الناشطة الباكستانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام "ملالا يوسفزاي" يوم الجمعة من جامعة أكسفورد البريطانية في الفلسفة والسياسة والاقتصاد.

ونشرت "ملالا" (22 عامًا) صورًا من حفل تخرجها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر" وأرفقتها بالتعليق: "من الصعب التعبير عن فرحي وامتناني الآن، إذ حصلت على شهادة في الفلسفة والسياسة والاقتصاد من أكسفورد. لا أعرف ما هي الخطوة التالية. في الوقت الحالي، سأشاهد نتفليكس وأطالع وأنام".

Hard to express my joy and gratitude right now as I completed my Philosophy, Politics and Economics degree at Oxford. I don’t know what’s ahead. For now, it will be Netflix, reading and sleep. 😴 pic.twitter.com/AUxN55cUAf