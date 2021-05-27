بعد إغلاق دام أكثر من عام.. الأردن يعيد فتح دور السينما مطلع الشهر المقبل

أوصت الحكومة الأردنية بإعادة فتح عدد من القطاعات المغلقة منذ أكثر من عام اعتبارًا من مطلع الشهر المقبل بعد انخفاض الإصابات بفيروس "كورونا" المُستجد.

وأكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي في مؤتمر صحفي أقامته يوم أمس الأربعاء بأنه سيتم إعادة فتح دور السينما ومراكز الترفيه والأندية الرياضية والمسابح وأماكن لعب الأطفال اعتبارًا من مطلع الشهر المقبل.

وقالت الوزيرة: "تقرر أيضًا فتح المراكز التعليمية والثقافية والأكاديميات ومراكز التدريب المهني".

وأكدت بأن إعادة فتح هذه القطاعات يعتمد على شروط عدة أبرزها مرور 21 يومًا على تلقي العاملين في هذه المنشآت اللقاح المضاد لـ"كورونا" وألا تزيد الطاقة الاستيعابية على 50% ضمن البروتوكول الصحي.

وبهذا القرار تكون الحكومة الأردنية قد بدأت بالمرحلة الثانية حيث سيتم خلالها اتخاذ مجموعة من الإجراءات التخفيفية، منها تقليص ساعات الحظر الجزئي التي تبدأ في تمام الساعة 11 مساء للأشخاص و10 للمنشئات العامة.

في حين أن المرحلة الثالثة التي ستبدأ في 1 سبتمبر المقبل سيتم إلغاء الحظر الجزئي والكلي، وعودة التعليم الوجاهي للمدارس والجامعات.

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