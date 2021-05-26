عقد قران ابنة الملك سلمان الوحيدة.. صور من حفل الزفاف

كشفت صفحات إخبارية معنية بأخبار العائلات الملكية حول العالم بأن القصر الملكي السعودي قد احتفل مؤخرًا بعقد قران الأميرة حصة الابنة الوحيدة للملك سلمان بن عبدالعزيز.

ونشر حساب "صور آل سعود" على موقع التدوين "تويتر" عددًا من صور حفل زواج أقامه شقيق العروس الأمـير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز وإخوانه، بمناسبة زواج الأميرة بالأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي آل سعود.

وأرفق الحساب الصور بتغريدة جاء فيها: "صور من الحفل الذي أقامه الأمـير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز وإخوانه بمناسبه زواج الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز بسمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي ال سعود بحضور الأمـير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير الرياض وعدد من أصحاب السمو الأمراء.. يوم الإثنين ١٢ / ١٠ / ١٤٤٢هـ".

وأشارت مواقع إخبارية محلية في السعودية الى أن الامير فهد بن سعد بن تركي ال سعود يشغل منصب مستشار مكافحة الجريمة بالمرتبة الخامسة عشر في وزارة الداخلية من الثاني من شهر فبراير لعام 2021 في المملكة العربية السعودية.

ويُعد هذا المنصب على أنه من أهم المناصب في وزارة الداخلية السعودية، حيث تعد مهمة مكافحة الجريمة من أهم الوظائف في السعودية التي تبذل جهودًا كبيرة من أجل الحفاظ على أمنها وسلامتها بشكل كبير، كما تبذل السعودية جهود كبيرة من أجل المحافظة على مجتمعها ليكون خاليًا من كافة أشكال الجريمة الممكنة في داخلها.

يذكر أن الملك سلمان بن عبدالعزيز تزوج من ستة نساء في فترة حياته وقد أنجبت بعضهن وبعضهن الأخر لم ينجبن، ويوجد له العديد من الأبناء الذين توفوا منذ زمن.

وتعد الأميرة حصة هي الابنة الوحيدة للملك سلمان من زوجته الراحلة الأميرة سلطانة بنت تركي بن أحمد السديري التي توفيت عن عمر يناهز (71) عامًا إثر مرض عانت منه. صلي عليها عقب صلاة العصر بجامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

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