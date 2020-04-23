بعد ادعاءه بأن بول الإبل يعالج من "كورونا".. إيران تعتقل مسؤول ضلل الرأي العام

كشفت وسائل إعلام إيرانية بأن السلطات المعنية في البلاد اعتقلت مسؤلًا كان قد ادعى بأن شرب "بول" الإبل يقي ويعالج من فيروس "كورونا" المُستجد في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل.

وظهر مدير الجمعية العلمية لطب الإمام الصادق "مهدي سبيلي" في الفيديو وهو ينصح الإيرانيين بشرب "بول الإبل" لمدة ثلاثة أيام متواصلة باعتبارها وسيلة ناجحة للوقاية من فيروس "كورونا".

داروی جدید ضد کرونا طبق روایات اسلامی: شاش شتر. pic.twitter.com/n6W2NDXgFx — رضا حقيقت‌نژاد (@rezahn56) April 19, 2020

وقال "سبيلي" في الفيديو وهو يشرب البول: "سأريكم أفضل طريقة للتعافي من فيروس كورونا وأيضًا مشاكل الكلى، الدواء هنا".

من جهته أعلن قائد الأمن العام في طهران "اعتقال المُعلن عن فوائد شرب بول الإبل من خلال نشر مقطع فيديو، وكان هذا الشخص قد شوش الرأي العام وضلل الجمهور".

وأضاف قائد الأمن العام أن الشخص الذي ظهر بمقطع الفيديو أسس مكتبًا لما يسمى "الطب الإسلامي في ساحة فاطمي دون الحصول على أي شهادة متخصصة أو دبلوم".

وأحيل المتهم إلى مكتب المدعي العام بقرار مالي قدره 300 مليون تومان إيراني (أي ما يعادل 7,145 ألف دولار أمريكي).

وتنتشر في إيران بعض المعتقدات الغريبة التي يروج لها رجال دين في إيران، أو حتى منتحلو صفة مسؤولين، من أجل علاج مرضى مصابين بفيروس "كورونا"، وعادة ما تثير انتقادات واسعة على مواقع التواصل.

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وكان رجل دين إيراني أثار أواخر الشهر الماضي بصبه "الزيت المعطر" في أنوف المرضى، مشجعاً إياهم على استنشاقه وزاعمًا أنه "زيت من النبي" يشفي المصابين.

كما كشفت وسائل إعلام إيرانية الشهر الماضي أن أكثر من 300 شخص لقوا مصرعهم فيما أصيب أكثر من 1000 آخرين، بعدما تناولوا الميثانول، أو ما يطلق عليه أيضًا "الخمر المغشوش"، وهو كحول عديم اللون، قابل للمزج مع المياه لكنه أخف منها، وقابل للاشتعال.

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