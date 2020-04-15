بعد "الخفافيش" و"آكل نمل".. حيوان جديد مُتهم بنقل "كورونا"

توصلت دراسة حديثة أجراها باحثون كنديون إلى أن وباء Covid-19 العالمي ربما يكون قد نقلته الكلاب الضالة التي تأكل لحوم الخفافيش.

وبعد تحليل الفيروس بأنواعه وسلالاته المختلفة، خلص أحد كبار الباحثين في علم الأحياء في كندا إلى أن الكلاب الضالة ربما ساعدت في نقل مرض Sars-CoV-2 الجديد - الذي يسبب Covid-19 - إلى البشر.

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وتشير دراسة البروفيسور "زوهوا شيا" إلى أن سلف الفيروس وأقرب قريب له، وهو فيروس الخفافيش التاجي، كان يمكن أن يصيب أمعاء الكلاب حيث تطور قبل القفز إلى البشر.

ونشر البروفيسور "شيا"، من قسم الأحياء بجامعة أوتاوا، نتائج بحثه عبر الإنترنت لمجلة Molecular Biology and Evolution.

وكان العلماء يعتقدون في السابق أن فيروس كورنا انتقل من الخفافيش إلى البشر عبر البنغول، الذي يباع في عدد من الأسواق الإفريقية والآسيوية إلى جانب الخفافيش.

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ويُعد فهم كيفية تصرف الفيروس خارج جسم الإنسان وكذلك داخله، أمرًا حيويًّا للتعرف على كيفية مكافحته، ومن ثم تطوير لقاح أو علاج لوقف انتشاره.

ويقول البروفيسور "شيا": "انتشر فيروس كورونا لأول مرة من الخفافيش إلى الكلاب الضالة التي تأكل لحوم الخفافيش".

وأضاف: "سمحت ملاحظاتنا بتشكيل فرضية جديدة للأصل والانتقال الأولى للفيروس"؛ مشيرًا إلى أن "معرفة أصول الفيروس، ذات أهمية حيوية لحل الأزمة الصحية التي يشهدها العالم حاليًا".

وأصاب أحد الفيروسات التاجية سابقًا -التي ينتمي لها كورونا أيضًا- أمعاء الكلاب؛ مما أدى على الأرجح إلى تطور سريع للفيروس ومن ثم انتقاله إلى البشر.

وقال البروفيسور: "هذا يشير إلى أهمية مراقبة الفيروسات التاجية الشبيهة بالسارس في الكلاب من أجل مكافحة فيروس كورونا وعلاج المرض الذي يتسبب فيه، كوفيد 19".

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واستندت الدراسة التي أجراها الباحثون الكنديون في نتائجها، إلى تحليل عينات كيميائية مأخوذة من مجموعة متنوعة من الكائنات، من بينها الخفافيش والبنغول والكلاب والثعابين والبشر.

وأوضح "شيا" أن الكلاب "قدمت تفسيرًا أكثر معقولية" لكيفية انتقال الفيروس إلى البشر.

ومع ذلك، قوبلت الدراسة بانتقادات من بعض العلماء، من بينها أنها استندت إلى عينة صغيرة جدًّا؛ فضلًا عن اعتمادها على قليل من البيانات المباشرة المتوفرة عن المرض، وبالتالي لا يمكن تعميم نتائجها.