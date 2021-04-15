بعد العثور على بقايا حشيش في بوله.. أمريكي يواجه عقوبة السجن في دبي

يواجه رجل أمريكي عقوبة السجن لسنوات بعد أن عثرت شرطة دبي على آثار للـ"ماريجوانا" في بوله خلال زيارة للإمارات.

وكشف موقع indy100 بأن "بيتر كلارك" (51 عامًا) لم يدخن الحشيش في الدولة العربية - حيث يعتبر غير قانوني – لكنه كان قد فعل ذلك في منزله في لاس فيغاس قبل أن يسافر الى الإمارات.

وقد سافر "كلارك" إلى دبي في 24 فبراير حيث كان من المقرر أن يقضي بضعة أيام في التحقق من استوديوهات التسجيل المحترفة ، وفقًا لما ذكره موقع Detained in Dubai - وهو موقع إلكتروني أسسته المحاميه "رادها ستيرلينغ".

وبعد ذلك، عانى "كلارك" فجأة من نوبة التهاب البنكرياس وتم إدخاله للعلاج الطارئ في مستشفى بدبي، وهناك وجد الأطباء آثار حشيش في بوله - وهو ما يعتبر جريمة حيازة في الإمارات.

وزعم الموقع بأن "كلارك" أمضى ثلاثة أيام في "زنزانة مليئة بالبراغيث" وحُرم من الأدوية التي وصفها له الأطباء، مما يعني أن أحد الأوردة في مرفقه الأيسر أصيب بالعدوى.

وفي 6 مارس، تم إطلاق سراح "كلارك" أخيرًا وإرساله إلى الفندق الذي يقيم فيه وأمر بانتظار اتصال الشرطة.

ومنذ أكثر من شهر، لا يزال ينتظر معرفة مصيره، مع احتمال أن يقضي ثلاث سنوات في السجن.

وفي تسجيل مصور لمحنته، قال "كلارك": "فقدت الكثير من وزني، ولم أستحم، ولا طعام، ولا شيء أشربه منذ وصولي إلى هنا، ولا أنام".

وتابع: "اندهشت تمامًا عندما علمت أنه تم اعتقالي بسبب أثر الماريغوانا في جسمي. لقد دخنت سيجارة بشكل قانوني في أمريكا قبل فترة طويلة من ركوب الطائرة وكنت على علم بقوانين الحشيش الصارمة في دبي. لكنني لم أفكر مطلقًا بأن قيامي بأمر قانوني في بلدي سيؤدي إلى اعتقالي في بلد آخر".

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