بعد تتويج وليام ملكًا.. ما هي الألقاب الملكية الخاصة بأبنائه الثالث؟

البوابة - يومًا ما، سيتوج الأمير وليام وزوجته ميدلتون، الأمير الحالي والأميرة لويلز، ملكًا وملكة قرينة على المملكة المتحدة، وبالتالي يحصل أطفالهم الثلاثة أيضًا على ألقاب ملكية جديدة - بعضها يتوافق مع صعود والدهم إلى العرش، والبعض الآخر لا.

الألقاب الملكية لأبناء وليام وكيت

الأمير جورج

الأمير جورج (10 سنوات): هو الثاني في خط خلافة العرش بعد والده، ومن المحتمل أن يحصل على لقب الدوق عندما يتزوج - على الرغم من أن الدوقية التي سيحصل عليها لا تزال غير واضحة حتى الآن، لأن اللقب التقليدي للوريث ليس تقليديًا، بل يجب أن يمنحه الملك.

عندما يصبح الأمير وليام ملكًا عند وفاة الملك تشارلز، سيذهب لقبا دوق كورنوال ودوق روثساي، التي يحتفظ بها ويليام حاليًا، تلقائيًا إلى الأمير جورج.

الأميرة شارلوت

الأميرة شارلوت (8 سنوات): ستصبح يومًا ما الأميرة الملكية - Princess Royal، وهو اللقب الذي تحتفظ به حاليًا شقيقة الملك تشارلز، الأميرة آن.

يُمنح لقب الأميرة الملكية تقليديًا إلى الابنة الكبرى للملك/ـة، ومع ذلك، فهو ليس مضمونًا - ويجب منحه من قبل الملك/ـة بدلًا من توريثه.

وكانت الأميرة آن قد حصلت على الأميرة الملكية من قبل والدتها الملكة إليزابيث في عام 1987 عندما كانت تبلغ من العمر 36 عامًا.

يمكن تسمية امرأة واحدة فقط بالأميرة الملكية - Princess Royal، ولهذا السبب لم تحمل الملكة إليزابيث اللقب مطلقًا، حيث كانت تملكه عمتها، الأميرة ماري، حتى وفاتها في عام 1965.

نظرًا لأن الملك تشارلز ليس لديه بنات، فإن الأميرة الملكية المحتملة التالية هي الأميرة شارلوت. هذا، بالطبع، بعيد المنال ويعتمد على عاملين: الأمير وليام سيحتاج إلى أن يكون ملكًا، والثاني هو وفاة الأميرة آن.

على الرغم من أن لقب Princess Royal هو لقب حصري - لم يكن هناك سوى سبع سيدات يحملن لقب Princess Royal منذ طرحه - إلا أنه يتمتع بمكانة أقل من لقب (دوق ملكي). لذلك من المحتمل أن تحصل الأميرة شارلوت على رتبة النبلاء عندما تتزوج، مما يجعلها دوقة بدلًا من ذلك. في النهاية، سيكون قرارًا يتخذه الملك.

الأمير لويس

الأمير لويس (5 سنوات): قد يتلقى يومًا ما لقب دوق يورك، الذي يتم منحه للابن الثاني للملك/ـة، وحمله الآن الأميرة آندرو باعتباره ثاني أبناء الملكة إليزابيث الثانية.قد يكون لويس دوق يورك القادم، لكنه لا يستطيع أن يحمل اللقب في نفس الوقت مع عمه الأكبر.

لم يحصل الأمير هاري، الابن الثاني للملك تشارلز، على لقب دوق يورك لأن عمه الأمير أندرو، حامل اللقب الحالي، كان لا يزال على قيد الحياة عندما أصبح الملك تشارلز ملكًا.