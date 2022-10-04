بعد تخليه عن لقب أمير .. ابن عم ملك المغرب يرقص في شوارع كندا

نشر هشام العلوي ، ابن عم ملك المغرب محمد السادس، مقطع فيديو عفوي له عبر حسابه الرسمي في تطبيق "إنستغرام" ظهر فيه وهو يرقص ويغني في أحد شوارع مدينة مونتريال الكندية.

وظهر هشام العلوي، الذي كان قد تخلى في عام 2018 عن لقبه البروتوكولي (الأمير)، في مقطع الفيديو وهو يرقص على أنغام أغنية Twist and Shout لفرقة "بيتلز" الشهيرة كان يؤديها أحد العازفين في شوارع مدينة مونتريال الكندية.

وأرفق هشام العلوي مقطع الفيديو بتعليق روى فيها كواليس مقطع الفيديو جاء فيه: "ألقيت محاضرة في جامعة لافال الكندية حول كتابي الجديد "الديمقراطية الموروثة في الشرق الأوسط: تونس ومصر من منظور مقارن"، سأعود لإكمال ما كنت أقوم به بعد قليل، لكن في غضون ذلك كانت هذه هي الطريقة التي استرخيت بها في زاوية شارع في مونتريال”.

وأردف يقول: "بالرغم من أن أدائي كان ركيكًا بعض الشيء، لكني سيطرت على الوضع، موسيقى الروك الكلاسيكية هي النوع الموسيقي المفضل لدي".

الأمير هشام العلوي يتخلى عن لقبه

طلب الأمير هشام العلوي في عام 2018 من ملك المغرب محمد السادس نزع لقب "أمير" عنه بصفة دائمة والتحوّل إلى مواطن عادي رافضًا تصنيفه "ضمن ورثة العرش في المركز الرابع" باعتباره حفيد محمد الخامس أول ملوك المملكة المغربية.

وذكرت تقارير مطلعة حينها أن هشام العلوي سعى في مطلبه للملك محمد السادس برفقة محاميه في المحاكم المغربية.

وبعد تخليه عن اللقب، بدأ هشام العلوي التعليق بشكلٍ مستمر على القضايا المغربية المحلية والعربية بشكلٍ صريح كما شن هجومًا على السلطات السعودية بعد حادثة مقتل الصحفي والكاتب جمال خاشقجي.

من هو هشام العلوي

اسمه الكامل: هشام بن مولاي عبد الله بن محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد بن عبد الرحمن بن هشام بن محمد بن مولاي عبد الله بن مولاي إسماعيل بن الشريف بن علي العلوي.

هشام بن مولاي عبد الله بن محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد بن عبد الرحمن بن هشام بن محمد بن مولاي عبد الله بن مولاي إسماعيل بن الشريف بن علي العلوي. اللقب الأميري: مولاي هشام (تخلى عنه في 2018)

مولاي هشام (تخلى عنه في 2018) تاريخ الولادة: 4 مارس 1964

4 مارس 1964 مكان الولادة: الرباط – المغرب

الرباط – المغرب والده: مولاي عبد الله بِكر الملك محمد الخامس أول ملوك المغرب بعد الاستقلال عن فرنسا

مولاي عبد الله بِكر الملك محمد الخامس أول ملوك المغرب بعد الاستقلال عن فرنسا المهنة: ناشط في الشؤون الاجتماعي – كاتب

مؤلفات هشام العلوي

في عام 2014، ألف كتاب "الأمير المنبوذ"، حكى فيه عن أبيه وعمه الملك الحسن الثاني وابن عمه محمد السادس.

في عام 2015، تُرجم كتابه الأول للغة العربية تحت عنوان "سيرة أسير مُبعد".

زوجة هشام العلوي

تزوج من للا ملكة، الذي يكون جدها لوالدها هو الأمير الراحل مولاي عبدالله شقيق الملك الحسن الثاني وعم الملك الحالي محمد السادس وجدتها هي للا لمياء رياض الصلح.

عائلة هشام العلوي

احتفلت العلوي في 2021 بتخرج ابنته الأميرة المغربية الشريفة للا هاجر من جامعة برينستون في الولايات المتحدة.