بعد تعرضها للتنمر .. رئيس مقدونيا يصطحب طفلة بمتلازمة داون إلى المدرسة

قرر رئيس جمهورية شمال مقدونيا أن يصطحب فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا إلى المدرسة بنفسه بعد أن علم بتعرضها للتنمر من قبل أقرانها.

وزار الرئيس "ستيفو بنداروفسكي" عائلة "إمبلا إديمي" لمناقشة التحديات اليومية التي يواجهونها كعائلة تضم فردًا من متلازمة داون، بما في ذلك التنمر والتمييز.

وحرص "بنداروفسكي" على إيصال الطفلة "أديمي" شخصيًا إلى مدرستها إيدنستفو في 7 فبراير.

وقال الرئيس "بنداروفسكي": "كلنا متساوون في هذا المجتمع، جئت لتقديم دعمي ولزيادة الوعي بأن الدمج مبدأ أساسي".

وشدد "بنداروفسكي" على أهمية الدمج في المدارس والتعليم وأبرز نقطة للتأكيد على المسؤولية الاجتماعية للأطفال ذوي الهمم للشعور بالترحيب والمساواة.

وأضاف: "سيساعد الأطفال مثل إمبلا، لكنه سيساعدنا أيضًا على التعلم منهم كيف نبتهج بصدق ونتشارك ونتضامن".

وحظيت مبادرة الرئيس "بنداروفسكي" على إشادة عالمية، حيث تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوره وهو يسمك بيد الطفلة "إمبلا" في طريقهما نحو المدرسة.

وتواجه الطفلة "إمبلا" التنمر في المدرسة لما تعاني من صعوبات بالتعلم ومشاكل صحية وخصائص الوجه المميزة.

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