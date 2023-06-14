بعد تواجدها في زفاف الأمير الحسين.. ملكة بوتان تعلن حملها بطفلها الثالث

البوابة - أعلنت العائلة المالكة في بوتان عن حمل الملكة جيتسون بيما، زوجة الملك جيغمي خيسار نامغيال وانغتشوك، بطفلهما الثالث والمتوقع قدومه في الخريف القادم.

ونشرت العائلة المالكة للدولة الواقعة جنوبي شرق آسيا نبأ حمل الملكة الحسناء من خلال بيان رسمي جاء فيه: "يسر جلالتهما مشاركة الأخبار التي تفيد بأن الملكة جيتسون بيما تتوقع طفلهما الثالث، في أوائل الخريف، أصحاب الجلالة يتقدمون بالشكر للجميع على تمنياتهم الطيبة وصلواتهم المستمرة".

ويتشارك الملك وانغتشوك وزوجته الملكة جيتسون طفلين، الأول يدعى جيغمي نامجيل وانجتشوك ويبلغ من العمر سبعة أعوام، أما الثاني فيدعى جيجمي أوجين وانغتشوك ويبلغ من العمر ثلاثة أعوام.

ملكة بوتان تخطف الأنظار في زفاف الأمير الحسين

وكانت الملكة جيتسون بيما قد نجحت في لفت الأنظار لها لدى حضورها مراسم زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في الأول من حزيران/يونيو الجاري في العاصمة الأردنية عمان.

وارتدت جيتسون، ملكة مملكة بوتان في مراسم عقد قران الأمير الحسين على الأميرة رجوة في قصر الحسينينة فساتين تقليدية وفقًا للتراث البوتاني وأكملت إطلالاتها بقلادة وأقراط من الأحجار الكريمة الملونة.

كيت ميدلتون في جبال الهيمالايا

تحظى الملكة جيتسون بيما (33 عامًا) بلقب "كيت ميدلتون في جبال الهيمالايا" نظرًا لجمالها الشرق آسيوي النادر والفريد.

شاركت الملكة جيتسون مؤخرًا تتويج الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، ثم قامت الملكة برحلة إلى الأردن لحضور حفل الزفاف الملكي لولي العهد الأمير الحسين والأميرة رجوة.

وخلال زيارتها للأردن، أمضت الملكة وقتًا في زيارة الموقع المغطس لمعمودية المسيح، وهو ما كشفت الصور التي نشرتها وزارة السياحة الأردنية من النزهة.

من هو ملك التنين في بوتان؟

جيغمه خيسار نمجيل وانغشاك تلقى تعليمه في أمريكا وأكمل برنامج الدراسات الدبلوماسية في كلية ماجدالين بأكسفورد.

ويُعد جيغمه الابن الأكبر لجيغمي سينجي وانجتشوك، ملك التنين الرابع، وزوجته الثالثة تشيرينج يانجدون، وللملك السابق أربع زوجات وعشرة أبناء، مما يعني أن للملك الحالي شقيقان، بالإضافة إلى أربع أخوات غير أشقاء وثلاثة أخوة غير أشقاء.

تتويج ملك بوتان

توج ملك بوتان التنين الحالي في ديسمبر 2008، بعد عامين من تنازل والده، الذي لا يزال على قيد الحياة، للحكم.