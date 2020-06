بعد "تويتر" و"نيتفليكس".. "فيسبوك" و"واتسآب" يتوشحان باللون الأسود تضامنًا مع "جورج فلويد"

خلال الأيام القليلة الماضية، غيرت العديد من منصات التواصل الاجتماعي شعارها الى اللون الأسود للتأكيد على اتخاذها موقفًا "إنسانيًا" بشأن الظلم العرقي بعد وفاة المواطن الأمريكي ذو الأصول الإفريقية "جورج فلويد" على يد الشرطة الأمريكية يوم الإثنين الماضي.

وانضمت منصة "فيسبوك" الى قائمة منصات التواصل الاجتماعي التي اتخذت موقفًا ضد وحشية الشرطة الأمريكية بتغيير شعاراها الى اللون الأسود بدلًا من اللون الأزرق.

كما حدثت شركة "فيسبوك" شعارات منصاتها المختلفة لدعم Black Lives Matter، إذ تم تحويل اللون الأزرق والأخضر والأحمر بشعارات "ماسنجر" و"واتس آب" و"انستغرام" إلى الأسود، للتضامن مع حركة النشطاء الدوليين منذ أكثر من ستة أيام.

وكتب مالك فيسبوك "مارك زوكربيرج": "يذكّرنا ألم الأسبوع الماضي إلى أي مدى يجب أن تذهب بلادنا لمنح كل شخص حرية العيش بكرامة وسلام، ويذكرنا مرة أخرى بأن العنف الذي يعيشه السود في أمريكا اليوم هو جزء من تاريخ طويل من العنصرية والظلم، وتقع على عاتقنا جميعًا مسؤولية إحداث التغيير".

كما قام موقع "تويتر" بالأمر نفسه، إذ دعم الحادث من خلال تغيير سيرته الذاتية BIO إلى BlackLivesMatter# مع رموز تعبيرية لعدد من الأشخاص أصحاب البشرة السمراء، ولم يكتف "تويتر" بهذا فقط بل قام بتغيير صورة حسابه بأخرى تستبدل الطائر الأزرق بآخر باللون الأسود.

كما كتبت شبكة "نيتفليكس" على "تويتر" تغريدة قالت فيها: "الصمت هو التواطؤ. لدينا منصة، وعلينا واجب لأعضائنا السود والموظفين والمبدعين والمواهب التحدث بصراحة".

To be silent is to be complicit.

Black lives matter.



We have a platform, and we have a duty to our Black members, employees, creators and talent to speak up.