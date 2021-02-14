هيون الغماس تتصدر الترند السعودي بعد ظهورها بدون حجاب في الفلانتين.. وزوجها يدافع عنها

أثارت الفاشنيستا السعودية هيا الغماس والمعروفة باسم "هيون الغماس" ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بدون حجاب خلال احتفالها بعيد الحب "الفلانتين" مع زوجها الرابع.

وظهرت هيون في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات" مع زوجها وهي تحتفل على شواطئ جزيرة فرسان بجازان كاشفة عن وجهها لأول مرة.

أوضحت هيون أنهما يقضيان احتفال عيد الحب في جزيرة فرسان هذا العام بسبب قيود السفر بسبب فيروس "كورونا”.

وكعادتهم، انقسم المغردون السعوديون حول حقيقة أن هيا الغامس نشرت صورتها بنفسها لإثارة الضجة وتسليط الضوء عليها من المتابعين، فيما وقال آخرون أنها نشرت صورتها عن طريق الخطأ وخاصة أنها لم تظهر بكامل أناقتها وماكياجها.

وبعد الانتشار الواسع للفيديو وصورة هيون بدون حجاب، نشر زوجها البجادي مقطع فيديو عبر حسابه على "سناب شات" قال من خلاله بأن صورة زوجته انتشرت بالخطأ وهي مع زوجها ولا يوجد ما يدعو للخجل، لكن الخطأ هو أن يتم نشر الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

#هيا_الغماس



حق الناس الي عقلها صغير وتتمنى الشر حق الغير الحمدلله ربي رزقها بزوج متفهم يارب ينقرضون الناس الي تمشي وتتبع فضايح الناس pic.twitter.com/PYs4OWggDe — ‏ ‏﮼شموخ، 🧚🏽‍♀️ (@alshamikhuh_) February 13, 2021

وتابع: "الكثيرون أرسلوا لنا عن الصورة لتسارع زوجتي بحذفها، فبدلًا من حفظها على هاتفها قامت بنشرها عن طريق الخطأ، أرجو منكم عدم نشرها والمساعدة على نشرها".

وكانت هيون قد أعلنت زواجها للمرة الرابعة شهر أكتوبر من العام الماضي من رجل الأعمال السعودي عبدالعزيز البجادي وهو صاحب مطعم شاي وشباتي.

وأثارت هيون الجدل حينها خاصة وأن البجادي رجل متزوج ولديه أطفال لذلك تعرضت هيون للكثير من النقد بسبب هذا الزواج المفاجئ.

وأظهرت اللقطات التي نشرتها هيون حينها أن حفل الزفاف أقيم في أحد الأماكن المفتوحة بجوار حمام السباحة حيث كان المكان مزين بالكثير من الورود الحمراء والشموع والبالونات الحمراء كجزء من استعدادات الحفل.

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