بعد عام من نحس الإصابة والخسارة… لاعب التنس "تسونجا" يستقبل طفله الثاني

أصبح لاعب التنس الفرنسي "جو ويلفريد تسونجا" أبًا للمرة الثانية في حياته بعد ولادة زوجته نورا الشويخ طفلهما الثاني.

ونشر الفرنسي "تسونجا" قبل ساعات عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" صورة له برفقة طفل الأول "شوغر" (4 سنوات) وطفلهما الجديد الذي لم يكشف عن اسمه بعد.

وأرفق "تسونجا" الصورة بتعليق لطيف جاء فيه: "مع رفاقي الصغيرين!".

وأشار "تسونجا" الى أن الطفل أنجب في مستشفى Hopital De La Tour في Meyrin، سويسرا.

وكان "تسونجا" قد بدأ بمواعدة نورا الشويخ (وهي سويسرية الجنسية) منذ أواخر عام 2014، وكانت ترافقه كثيرًا في جولة اتحاد لاعبي التنس المحترفين، وفي نوفمبر 2016، أعلن الثنائي بأنهما يتوقعان طفلهما الأول.

وُلد طفل "تسونجا" ونورا الأول في 17 مارس 2017، وفي تزوج الثنائي في 21 يوليو 2018 في حفل أقيم في شاتو دي بانول، الذي شيد في القرن الثالث عشر ويقع في مقاطعة الرون.

ويمر "تسونجا" (36 عامًا)، بموسم سيئ هذا العام، وكانت آخر بطولة له في يونيو الماضي، عندما خرج مبكرًا بعد خسارته أمام السويدي "ميكائيل يمير" في الجولة الأولى في بطولة ويمبلدون، كما أنه لم يمثل فرنسا في دورة الألعاب الأولمبية المنعقدة حاليًا في طوكيو.

ومع ذلك، فإن ولادة طفله ستمنحه شكلًا من أشكال السعادة والفرح هذا العام.

ويعاني "جو ويلفريد تسونجا" من إصابة في أسفل الظهر منذ بداية عام 2020 تعرض لها خلال مباراته في الدور الأول في بطولة أستراليا المفتوحة.

يأمل المشجعون أن يعود "تسونجا" إلى الملعب. ومع ذلك، اقترح العديد من النقاد والمشجعين أن يتقاعد اللاعب الآن لأنه ليس بنفس الشكل كما كان من قبل.