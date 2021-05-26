بعد علاقة دامت 4 سنوات وطفل.. رئيس وزراء بريطانيا يحدد موعد زواجه

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية بأن رئيس الوزراء الحالي "بوريس جونسون" سيتزوج خطيبته "كاري سيموندز" في يوليو 2022 بعد إرسال بطاقات الدعوة والتي تتضمن هذا التاريخ إلى العائلة والأصدقاء.

وكان "جونسون" قد ارتبطا بشكل رسمي منذ أواخر عام 2019 ، لكنهم مثل العديد من الأزواج، أوقفوا خطط زواجهم بسبب جائحة فيروس "كورونا" مع تقليص أعداد حضور الاحتفالات.

وفي الوقت الذي يعتبر هذا زواج "جونسون" الثالث إلا أنه سيكون الأول لـ"سيموندز".

ولم يتم الإشارة الى مكان إقامة حفل زواج "جونسون" لكن من المتوقع أن يستضيف مقر إقامة رئيس الوزراء في باكينجهامشير، تشيكرز، حفل الزفاف.

في حين أشارت الصحيفة الى أن هناك مكانًا آخر محتملًا لإقامة الحفل وهو منتزه Port Lympne Safari Park في Kent، حيث تعمل "سيموندز" لصالح جمعية خيرية تعنى بحقوق الحيوانات والبيئة وتعمل على نظافة المحيطات من المخلفات البلاستيكية.

وكانت هناك تقارير إخبارية قد ذكرت بأن الثنائي يمكن أن يتزوجا في إيطاليا حيث لدى "سيموندز" أقارب.

ويعتبر "جونسون" (55 عامًا)، و"سيموندز" (33 عامًا)، أول ثنائي غير متزوج يعيشان في داونينج ستريت، وانتقلوا إلى هناك في يوليو 2019، وتم الإعلان عن خطوبتهما في فبراير من العام الماضي حينما كانت حاملًا بطفله السادس.

في الشهر نفسه، طلّق "جونسون" رسميًا زوجته "مارينا ويلر"، والتي أنجب منها ابنتان وولدان.

وكان "جونسون" أيضًا متزوجًا من "أليجرا موستين أوين".

وولدت "سيموندز" طفلها "ويلفريد لوري نيكولاس جونسون" في أبريل 2020، وهو اسم الطبيبان اللذان عالجا "جونسون" أثناء وجوده في المستشفى بعد اصابته فيروس "كورونا".

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