بعد قصة حب عمرها 17 عامًا: رافائيل نادال وزوجته ينتظران مولودهما الأول

كشفت صحيفة Hola! الإسبانية أن نجم التنس رافائيل نادال وزوجته ميري بيريلو ينتظران طفلهما الأول.

ويأتي تقرير الصحيفة الإسبانية بعد أسابيع من الشائعات التي أحاطت الزوجين خلال الأيام الماضية حين شوهدت ميري مرتدية ملابس "فضفاضة" أثناء هتافها لزوجها البالغ من العمر 36 عامًا.

وكان اللاعب المصنف الرابع عالميًا قد ارتبط بـ"ميري" لفترة طويلة تقارب الـ 17 عامًا قبل أن يتزوجا في عام 2019.

وأعادت الصحيفة الإسبانية نشر تعليق لـ"نادال" كان قد أصدره عام 2018 حول الزواج وتكوين الأسرة، جاء فيه: "من الواضح أنني أرغب وأريد تكوين أسرة، أنا أحب الأطفال وأود أن يفعلوا ما يريدون في الحياة".

نادال يتوج بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس

توج لاعب كرة التنس الإسباني رافائيل نادال الأحد الماضي لقبه للمرة 14 في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد الفوز 6-3 و6-3 و6-صفر على النرويجي كاسبر رود في النهائي.

وبفوزه بنهائي فرنسا المفتوحة للتنس، حصد نادال لقبه 22 في البطولات الأربع الكبرى.

ويتفوق نادال (34 عامًا) على منافسيه روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش في مجموع مرات الفوز بالبطولات الأربع الكبرى.

إصابة رافائيل نادال

ويستعد نادال هذه الأيام للمشاركة في بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس التي ستقام يوم 27 يونيو/ حزيران المقبل واختبار قدراته الجسدية وإصابة قدمه اليسرى بمتلازمة "مولر-فايس".

وقال طبيب نادال، أنخيل رويس كوتورو، إن اللاعب بدأ في الخضوع لعلاج جديد في قدمه حتى يتمكن من خوض البطولات المتبقية بالموسم.

وأعرب طبيب نادل عن تفاؤله قائلًا: "تستخدم العلاجات لأنك تثق فيها، إنها حالة فريدة وسوف نتحلى بالتفاؤل، لو استمر في الشعور بالألم بعد العلاج سنرى ما إذا كان في إمكانه خوض ويمبلدون أم لا".

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