بعد لحظات عصيبة.. خفّاش يجبر طائرة هندية على الهبوط

اضطرت طائرة تابعة لشركة "إير إنديا" كانت متجهة للولايات المتحدة إلى العودة إلى نيودلهي بعد العثور على خفاش يحلق داخل مقصورة الركاب.

وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الهندية، مشاعر الصدمة والفزع على وجوه الطاقم والركاب عندما وجدوا الطائر يحلق داخل الطائرة بوينغ 777.

وغادرت الطائرة دلهي متجهة إلى مدينة نيوارك الواقعة في ولاية ديلاوير الأميركية في وقت مبكر الخميس بحسب ما هو مقرر، ولكن الخفاش ظهر على متن الطائرة بعد نحو ساعة من تحليقها.

وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء “إيه.أن.أي”، قرر قائد الطائرة العودة إلى المطار بعد الظهور المفاجئ للخفاش.

وقال مسؤولو الطيران المدني الهنود إن الطائرة عادت إلى دلهي بعد إعلان "حالة الطوارئ الاحتياطية المحلية"، ثم جرى تعقيم الطائرة.

وصرح مسؤولون من وكالة أنباء “أيه.أن.أي” أنه جرى العثور على الخفاش نافقا داخل الطائرة في درجة رجال الأعمال.

وأفاد التقرير بأن إدارة سلامة الرحلات الجوية التابعة لشركة الطيران ستجري تحقيقا مفصلا.

غير أن إير إنديا قالت في تقريرها المبدئي إن احتمالات وصول “ثدييات غير مرغوب فيها” جاءت من مركبات طرف ثالث مثل تلك المستخدمة لتقديم الخدمات.

وأضاف التقرير أنه عقب حالة الفوضى جرى نقل الركاب إلى طائرة أخرى هبطت في مدينة نيوارك بعد بعض التأخير عن الموعد المقرر.

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