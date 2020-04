بعد موقف حياة الفهد الصادم اتجاه الوافدين.. كويتي يقدم مبادرة لمساعدتهم في أزمة "كورونا"

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع لمالك عقار كويتي قدم مبادرة "إنسانية" لمساعدة العمال الوافدين في بلاده، بعد أيام من مطالبة الممثلة الكويتية حياة الفهد بطرد الوافدين أو "رميهم في الصحراء" لمواجهة "العجز" في القدرة الاستيعابية للمستشفيات في ضوء تفشي فيروس "كورونا".

ويظهر مقطع الفيديو صاحب العقار، ويدعى عيد العازمي مخاطبًا عمالًا مصريين: "لا تدفعوا أجار. إذا أجاكم المندوب قولوا له ما ندفع أجار، راجع صاحب البيت، الله يعطيكم العافية، وربنا إن شاء الله يفك المحنة عنا وعنكم، وإذا في حد ما عنده سكن يسكن، وإذا في عندكم غرف فاضية خلوه يسكن يجزاكم الله خير".

وتفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مع الفيديو، حيث لاقى تصرف الرجل استحسان النشطاء، في ظل دعوات ترحيل الوافدين من الكويت وعدم علاجهم من فيروس كورونا.

وكانت الفنانة الكويتية حياة الفهد (71 عامًا) قد قالت في تصريحات لبرنامج "أزمة وتعدي" الذي يذاع على فضائية كويتية عن الوفدين: "أنا لست ضد الإنسانية لكننا ملينا".

ودعت الفهد إلى ترحيل الموظفين غير الكويتيين إلى بلادهم، وإيصال رواتبهم هناك.

وقالت الممثلة إنه إذا "كانت دولهم لا تريدهم، فلماذا يجب على الكويت أن تتولى رعايتهم. لا مستشفيات في الكويت تستوعب أعداد المرضى".

The most fumes actor in Kuwait "hayat alfahad " want to throw all foreign people in Kuwait to desert becuse coronavirus.#حياة_الفهد pic.twitter.com/ZgNK8lV2wp