بعد نقل رئيس الوزراء البريطاني الى المستشفى.. أنباء عن إصابة خطيبته الحامل بـ"كورونا"

كشفت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" نقل إلى المستشفى بعد عشرة أيام من إصابته بفيروس "كورونا".

وقالت المتحدثة بأن "جونسون" ما زال يعاني من استمرار أعراض كورونا بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة، ووصفت نقل رئيس الوزراء الى المستشفى بأنها "خطوة احترازية" بناء على نصيحة الطبيب.

من جانبها أعلنت "كاري سيموندز"، خطيبة "جونسون"، السبت أنها تعاني من أعراض "كورونا"تمامًا مثل خطيبها.

وكتبت "سيموندز" (32 عامًا) عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر": "قضيت الأسبوع الماضي في الفراش لدى إصابتي بالأعراض الرئيسية لفيروس كورونا المستجد. لم أكن بحاجة لإجراء اختبار، وبعد سبعة أيام من الراحة، أشعر أنني أقوى وأن حالتي تتحسن".

I’ve spent the past week in bed with the main symptoms of Coronavirus. I haven’t needed to be tested and, after seven days of rest, I feel stronger and I’m on the mend.