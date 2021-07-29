بعد ولادتها 9 توائم.. معاناة أم مع 100 حفاظة و6 لتر حليب يوميًا

كشفت الأم "حليمة سيسي"، والتي عرفها العالم بعد إنجابها 9 توائم قبل شهرين، معاناتها مع أطفالها والتكاليف المادية التي ستتحملها عائلتها خلال السنوات القادمة.

وتقول الأم ذات الـ26 عامًا بأنها لا تزال تتعافى من آلام بعد الولادة الشاقة في مستشفى مغربي في الخامس من شهر مايو/أيار الماضي حيث أن توائمها لا يزالون في العناية المركزة.

وفي حديثها إلى MailOnline، كشفت الأم حليمة، من مالي، أن الأطفال يحتاجون إلى أكثر من 100 حفاضات و6 لترات من الحليب كل يوم.

وأشارت الأم إلى أن التوائم كانوا يزنون ما بين رطل واحد واثنين فقط (400 غرام – 900 غرام) عند ولادتهم وما زالوا بحاجة إلى رعاية على مدار الساعة، على الرغم من أن صحتهم تتحسن يومًا بعد يوم.

ما زالت حليمة ضعيفة لدرجة أنها لا تستطيع قضاء أكثر من 30 دقيقة مع أطفالها لمرتين يوميًا، فيما تقضي بقية الوقت ممدة على السرير.

وأشارت الأم حليمة أن الولادة الهائلة كانت بمثابة صدمة لها، حيث أخبرها الأطباء سابقًا أنها كانت تتوقع سبعة أطفال وفقدت طفلين في الفحص لكنها أنجبت 9 أطفال دفعة واحدة.

وقالت الأم حليمة لصحيفة The Mail: "بينما كان الأطفال يخرجون من جسدي، كان هناك الكثير من الأسئلة التي تدور في ذهني. كنت مدركة تمامًا لما كان يحدث وبدا كما لو كان هناك سلسلة لا نهاية لها من الأطفال يخرجون مني".

وقامت حكومة مالي بنقل حليمة سيسي إلى المغرب للحصول على رعاية أفضل في 30 مارس.

وبعد شهرين من ولادة التوائم، انضم الأب قادر أربي (35 عامًا)، الذي لم يكن قادرًا على السفر بسبب قيود Covid-19.

ولدى الزوجين ابنة تبلغ من العمر عامين ونصف ولم يستبعدا بشكل لا يصدق إنجاب المزيد من الأطفال.

ولدى حليمة وقادر منزل من ثلاث غرف نوم فقط في مدينة تمبكتو المالية ويبحثون عن طرق لاستيعاب جميع الأطفال الجدد عندما يصبحون أخيرًا لائقين بما يكفي للعودة إلى ديارهم.

وكانت ولادة حليمة قد كسرت الرقم القياسي السابق نادية سليمان التي أنجبت ثمانية أطفال في الولايات المتحدة في عام 2009 وأطلق عليها اسم "octomum" أي "الأم الأخطبوط".

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