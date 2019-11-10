بعد 5 شقيقات.. الأمير الأردني حمزة يُرزق بمولوده السادس

أعلن الديوان الملكي الأردني أن ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، وصاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة حمزة، قد رزقا يوم الجمعة قد رزقا بمولود الرابع.

وقد اختار الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني اسم "حسين" لطفله الذي رُزق به بعد شقيقاته الخمسة اللاتي رُزق بهنّ بعد زيجتين الأولى رُزق بالأميرة هيا من طليقته الأميرة نور بنت عاصم بن نايف بن عبد الله الأول (التي ولدت في 18 أبريل 2007) قبل أن يتطلقا في سبتمبر من عام 2009.

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الأمير حمزة والأميرة بسمة العتوم

وفي 11 يناير 2012 أعلن الأمير حمزة عن خطوبته من الكابتن طيار بسمة محمود حسن بني أحمد العتوم، من قرية كفرخل في جرش، وتم عقد القران في 12 يناير، ولقبت بعد ذلك بالأميرة بسمة حمزة، وأنجبا:

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الأمير حمزة وطليقته الأميرة نورة بنت عاصم

الأميرة زين (ولدت في 3 نوفمبر 2012 ).

الأميرة نور (ولدت في 5 يوليو 2014 ).

الأميرة بديعة (ولدت في 8 أبريل 2016 ).

الأميرة نفيسة (ولدت في 7 فبراير 2018 ).

الأمير حسين (8 نوفمبر 2019).

وقال الأمير حمزة في تغريدة عبر صفحته على موقع التدوين "تويتر": "‏رزقنا والحمد لله في عشيّة ذكرى المولد النبويّ الشريف بمولودٍ أسميناهُ حسين، اللهمّ اجعله من عبادك المتقين، وأحفاد المصطفى الصادقين السائرين على نهج عِترته صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، منتهجًا نهج الآباء والأجداد في تقوى الله وحبِّ الناس وخدمة الوطن والأمة بإخلاصٍ وامانةٍ وإباء".

رزقنا والحمد لله في عشيّة ذكرى المولد النبويّ الشريف بمولودٍ أسميناهُ حسين، اللهمّ اجعله من عبادك المتقين ،وأحفاد المصطفى الصادقين السائرين على نهج عِترته صلى الله عليه وسلم من بني هاشم ،منتهجاً نهج الآباء والأجداد في تقوى الله وحبِّ الناس وخدمة الوطن والأمة بإخلاصٍ وامانةٍ وإباء — Hamzah bin AlHussein (@HamzahHKJ) November 9, 2019

من هو الأمير حمزة بن الحسين؟

الأمير حمزة بن الحسين بن طلال بن عبد الله (29 مارس 1980 -)، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية السابق، وضابط سابق في الجيش الأردني، وهو ابن الملك الحسين بن طلال من زوجته الرابعة الملكة نور الحسين.

تولى ولاية العهد بالفترة بين 7 فبراير 1999 إلى 28 نوفمبر 2004، حيث قام الملك عبد الله الثاني بن الحسين بإعفائه من ولاية العهد لأنه رأى أن هذا المنصب شرفي ويقيده ويحد من إمكانية تكليفه ببعض المهام ويحول بينه وبين تحمل بعض المسؤوليات.

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أنهى تعليمه الابتدائي في عمان، ومن ثم بمدرسة هارو بالمملكة المتحدة، والتحق بعد ذلك بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية وتخرج منها في 10 ديسمبر 1999 بتفوق حيث حاز على سيف الشرف، وهو أرفع تقدير يتسلمه ضابط من خارج بريطانيا، كما حاز على "جائزة الأمير سعود بن عبد الله" والتي تمنح لمن يحرز أفضل علامة في دراسته الأكاديمية من الضباط غير البريطانيين. كما أنه تخرج من جامعة هارفارد الأمريكية في بداية عام 2006.

الخدمة العسكرية

خدم في اللواء المدرع الأربعين في الجيش العربي الأردني، وشارك في عدد من الدورات العسكرية في الأردن والمملكة المتحدة وبولندا وألمانيا والولايات المتحدة.

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كما شارك في مهام القوة الأردنية / الإماراتية المشتركة العاملة ضمن القوات الدولية لحفظ السلام في يوغسلافيا السابقة، وهو يحمل رتبة عقيد في الجيش العربي الأردني.

مهامه

ينوب عن الملك عبد الله الثاني في مناسبات ومهام رسمية مختلفة في داخل الأردنوخارجها. كما أنه يرأس اللجنة الملكية الاستشارية لقطاع الطاقة، والرئاسة الفخرية لاتحاد كرة السلة الأردني. كما يرأس مجلس أمناء متحف السيارات الملكي ونادي الرياضات الجوية الملكي، وهو رئيس جمعية حماية الشجرة.

كما أنه حاصل على رخص قيادة الطائرات بأنواعها، كما أن لديه اهتمام برياضات أخرى منها الجيوجتسو والرماية.

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