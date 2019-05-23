بعيدًا عن السياسة.. "بوتين 3D" يقدم برنامجًا كوميديًا على BBC قريبًا

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية BBC، ومقرها المملكة المتحدة، استعدادها لبث حلقتين من برنامج حواري كوميدي جديد يدير المقابلات فيه شخص افتراضي يمثل الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".

وبحسب تغريدة نشرتها الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوين "تويتر" فإن البرنامج الجديد سيحمل عنوان "تونايت ويذ فلاديمير بوتين" وسيتم عرضه على قناة BBC2 في يونيو/حزيران المقبل.

ويجري فيه الرئيس الروسي -وهو شخصية افتراضية صممت بتقنية الرسوم المتحركة الرقمية بالأبعاد الثلاثية 3D- مقابلات مع ضيوف بشر فعليين وأمام جمهور بشكل مباشر.

وأضافت الهيئة: "انسوا السياسة الدولية، هذا البرنامج الحواري الذي سيشتهر في العالم بأسره قريبًا يشكل الانتصار النهائي لفلاد زعيم العالم الحر".

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وفي إحدى الحلقتين يحاول الرئيس الروسي الخوض في موضوع حقوق المرأة.

وفي الحلقة الثانية يظهر مستشار رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، ألستر كامبل، الذي يشكره "بوتين الافتراضي" على التسبب في "فوضى رهيبة".

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ويأتى الإعلان عن البرنامج في أجواء توتر بين روسيا وبريطانيا منذ تسميم العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال العام الماضي في بريطانيا الذي نسبته لندن إلى موسكو الأمر الذي تنفيه روسيا.

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