بعيدًا عن السياسة.. "بوتين 3D" يقدم برنامجًا كوميديًا على BBC قريبًا

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية BBC، ومقرها المملكة المتحدة، استعدادها لبث حلقتين من برنامج حواري كوميدي جديد يدير المقابلات فيه شخص افتراضي يمثل الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".

وبحسب تغريدة نشرتها الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوين "تويتر" فإن البرنامج الجديد سيحمل عنوان "تونايت ويذ فلاديمير بوتين" وسيتم عرضه على قناة BBC2 في يونيو/حزيران المقبل.

Britain's newest chat show host - please welcome Vladimir Putin to @BBCTwo pilot #TonightWithVladimirPutin: https://t.co/DVY8uVOWSM pic.twitter.com/ifgw0s0kWB