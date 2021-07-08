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بقرة قزم تتحول الى وجهة سياحية في بنغلاديش

منشور 08 تمّوز / يوليو 2021 - 09:59
البقرة راني
البقرة راني

توافد آلاف البنغاليين الى مزرعة في مدينة "تشاريغرام" لمشاهدة بقرة قزم لا يدعي أصحابها أنها الأصغر في العالم.

وأثارت صور البقرة "راني"، والتي يبلغ ارتفاعها 51 سنتيمترًا، اهتمام السكان المحليين والسياح المتواجدين في بنغلاديش لمشاهدتها عن قرب بعد أن سلطت الصحف والقنوات التلفزيونية المحلية الضوء عليها في تقرير صحفي.

وعلى الرغم من الإغلاق على مستوى البلاد، تدفق الآلاف الى المدينة التي تبعد 30 كيلومترًا جنوب غرب دكا، لرؤية البقرة "راني".
ويبلغ طول راني البقرة "راني" 66 سنتيمترًا وتزن 26 كيلوغراما فقط.

واستخدم م.ا. حسن هاولادر مدير مزرعة "شيكور أغرو"، شريط قياس لكي يظهر لعشرات المتفرجين أن "راني" أقصر من أقرب منافسة لها، وهي بقرة في ولاية كيرالا الهندية تحمل الرقم القياسي العالمي الحالي.

وأشار الى أن المسؤولين في موسوعة "غينيس" وعدوا باتخاذ قرار في غضون ثلاثة أشهر بشأن ضم "راني" لسجلتها: "جاء أكثر من 15 ألف شخص لرؤية راني في الأيام الثلاثة الماضية وحدها. بصراحة، نحن متعبون".

 

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كلمات دالة:البقرة رانيبقرةبنغلاديشموسوعة غينيس للارقام القياسية

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