بقرة قزم تتحول الى وجهة سياحية في بنغلاديش

توافد آلاف البنغاليين الى مزرعة في مدينة "تشاريغرام" لمشاهدة بقرة قزم لا يدعي أصحابها أنها الأصغر في العالم.

وأثارت صور البقرة "راني"، والتي يبلغ ارتفاعها 51 سنتيمترًا، اهتمام السكان المحليين والسياح المتواجدين في بنغلاديش لمشاهدتها عن قرب بعد أن سلطت الصحف والقنوات التلفزيونية المحلية الضوء عليها في تقرير صحفي.

Maybe it says a mini moo 🐮



A dwarf cow named Rani is surrounded by cattle while being measured by its owners, who applied to the Guinness Book of Records claiming it to be the smallest cow in the world, in Charigram, Bangladesh.



📷: AFP/Munir Uz zaman pic.twitter.com/eL0B3eJMQd — Philstar.com (@PhilstarNews) July 7, 2021

وعلى الرغم من الإغلاق على مستوى البلاد، تدفق الآلاف الى المدينة التي تبعد 30 كيلومترًا جنوب غرب دكا، لرؤية البقرة "راني".

ويبلغ طول راني البقرة "راني" 66 سنتيمترًا وتزن 26 كيلوغراما فقط.

A domestic cattle stands next to a dwarf cow named Rani, whose owners applied to the Guinness Book of Records claiming it to be the smallest cow in the world, at a cattle farm in Charigram, Bangladesh

Credit: Munir Uz Zaman/AFP via Getty Images



Ickle! pic.twitter.com/d3Q2jpiieS — Pixiedust (@PixiedustJtT) July 7, 2021

واستخدم م.ا. حسن هاولادر مدير مزرعة "شيكور أغرو"، شريط قياس لكي يظهر لعشرات المتفرجين أن "راني" أقصر من أقرب منافسة لها، وهي بقرة في ولاية كيرالا الهندية تحمل الرقم القياسي العالمي الحالي.

وأشار الى أن المسؤولين في موسوعة "غينيس" وعدوا باتخاذ قرار في غضون ثلاثة أشهر بشأن ضم "راني" لسجلتها: "جاء أكثر من 15 ألف شخص لرؤية راني في الأيام الثلاثة الماضية وحدها. بصراحة، نحن متعبون".

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