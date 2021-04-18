بلدك بحاجة إليك.. ملصقات في شوارع الدنمارك لحث اللاجئين السوريين على العودة تثير موجة غضب

"بشرى سارة - يمكنك الآن العودة إلى سوريا المشمسة - بلدك بحاجة إليك".. هذا ما كُتب على ملصقات تم رفعها في شوارع الدنمارك مثيرة موجة من الجدل بين اللاجئين السوريين.

وتحث هذه الدعوات اللاجئين السوريين على العودة من حيث أتوا مرفقة بصور لسورية مع نظارات شمس وتعليق "بلادكم تحتاجكم" موجة انتقادات ضد اليمين المتطرف في البلاد.

ووصف ناشطون حقوقيون الملصقات بالمتحيزة، فيما وصفها مواطنون دنماركيون بالعنصرية.

في المقابل، تداول ناشطون وصحافيون سوريون تلك الصور على مواقع التواصل، متحسرين على الحال التي وصل إليها اللاجئون الذين عانوا الأمرين للوصول إلى بر الأمان، بعيدًا عن الحرب الطاحنة التي لم تبقِ على شيء في بلادهم.

يذكر أن الدنمارك تضم أكثر من 40 ألف مهاجر سوري منذ بدء الأزمة السورية في 2011.

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