"بلشنا نضوي".. مواطن أردني يضيء لمبة بيده بعد تلقيه لقاح كورونا

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم قبل أسابيع بمقاطع فيديو يزعم أصحابها أن أيديهم اكتسبت خاصية مغناطيسية تجعلها قابلة لمغنطة عملة معدنية بعد تلقي لقاح "كورونا" المُستجد.

بالأمس، انتشر في الأردن مقطع فيديو لمواطن يدعي بأن ذراعه باتت قادرة على إضاءة لمبة بعد تلقيه اللقاح المُضاد لفيروس "كورونا" المُستجد.

ويقول صاحب خالد الدرابيع بأن يده باتت قادرة على إضاءة اللمبة منذ اللحظة الأولى التي تلامس فيها ذراعه، وبأن اللقاح لم يكتفِ بتحويل يده الى مغناطيس بل أصبحت "ممغنطة".

وأثارت تجربة خالد الدرابيع، والتي نشرها عبر حسابه الرسمي على تطبيق "تيك توك" حيرة وجدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تساءلوا ما إذا كان المشهد حقيقي أم مجرد مقلب.

وبعد الجدل الذي أحدثه الفيديو، كشف خالد الدرابيع بأنه نشر الفيديو للتسلية فقط وبأنه استهجن الجدل الذي أحدثه بعد ساعات من نشره.

وقال خالد الدرابيع أن اللمبة التي كانت بحوزته توضع مكانها ويوجد زر يتم ضغطه على قاعدة اللمبة لتضيء، وهو ما أوهم المتابعين أن اللمبة تضيء بمجرد وضعها على يده.

وأشار الدرابيع الى أنه لم يتوقع أن يحدث فيديو "بلشنا نضوي" كل هذا الجدل وبأنه نشره من أجل الدعابة.

يذكر أن تجربة سابقة حول التصاق العملات المعدنية على اليد أثار الجدل سابقًا، لكن هذه المقاطع المصوّرة ليست دليلًا على تفاعل مغناطيسي بعد تلقي لقاحات "كورونا"، ولا على احتواء اللقاحات على رقائق إلكترونية مايكروية، كما يتم زعمه.

وكشفت منظمة الصحة العالمية أن أي من لقاحات "كورونا" المعتمدة في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة لا تحتوي على مكونات معدنية كما أنها لا تحتوي على أي ألومنيوم، كذلك الأمر بالنسبة الى لقاحات "أسترازينيكا" و"سبوتنيك".

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