بمطاردة استمرت 21 يومًا.. مزارع سوداني يصطاد تمساح عملاق التهم شخصين

نجح مزارع سوداني من اصطياد تمساح ضخم طوله 5 أمتار وعرضه نحو 50 سنتيمتر بعد مطاردة استمرت 21 يومًا لإثارة الرعب في قلوب أهالي منطقة حجر العسل بولاية نهر النيل.

وقال المزارع محمد فضل المولى (52 عامًا) إن التمساح ظل يظهر ويختفي منذ فترة طويلة وأثار الرعب في نفوس سكان المنطقة بعد أن التهم شخصين وعددًا من الخراف خلال الأشهر الماضية.

وأشار فضل المولى إلى أنه ظل يتربص بالتمساح المخيف ويتتبعه طوال الفترة الماضية إلى أن تمكن صباح السبت من إصابته بعدة طلقات نارية غطس على إثرها إلى قاع النهر، في منطقة حجر العسل الواقعة على بعد 110 كيلومترات شمالي العاصمة السودانية الخرطوم.

وأشار الى أن حجمه الكبير استدعى الأمر مشاركة أكثر من 22 شخصًا وعددًا من السلاسل والحبال الغليظة لإخراجه من النهر.

وفور إخراجه من النهر تجمع العشرات من أهل المنطقة لسلخ جلده وتقطيع لحمه وتوزيعه وطبخه.

يذكر أن تمساح النيل نوع عدواني جدا من التماسيح ويملك القدرة على افتراس أي إنسان او حيوان تقريبًا في محيطه، إضافة إلى تمتعه بالقدرة على الصبر والانتظار، إذ يمكنه أن ينتظر بالساعات والأيام وحتى الأسابيع ليتحيّن اللحظة المناسبة للهجوم على الفريسة وجرّها إلى الماء.

ويتراوح متوسط طول تمساح النيل بين 4 إلى 5 أمتار، أو ما بين 13 و16 قدمًا.

هكذا احتفل زياد المسفر بـ"الفلانتين".. والترتر الأحمر يملأ المكان

"دي جي" شوجي تتزوج صديقتها.. والجمهور: بوية تتزوج بوية!

بعد شهرين من الاختفاء.. عبدالرحمن المطيري يظهر مجددًا