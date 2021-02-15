هكذا احتفل زياد المسفر بـ"الفلانتين".. والترتر الأحمر يملأ المكان

احتفل عارض الأزياء السعودي زياد المسفر يوم أمس بـ"عيد الحب" الذي يصادف في الرابع عشر من شهر فبراير من كل عام.

ونشر المسفر مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" بهذه المناسبة والتي ظهر فيها بإطلالة "مليئة بالأحمر والترتر اللامع" لا تختلف غرابة عن إطلالته السابقة.

كما استغل المسفر هذه المناسبة ليحتفل مع متابعيه مرور عام على تواجده في عالم التواصل الاجتماعي.

وأرفق الصور بتعليق: "في #فبراير اكمل السنة معاكم.. كنتوا ومازلتوا معاي في كل شيء في حبكم وعطاؤكم وثقتكم وكلامكم المحفز الايجابي المستمر رغم كل شيء سلبي حولي".

وتابع: "سنة كاملة تعرفتوا على #زياد_المسفر وخطواته لهدفة وحلمة رغم الصعب وتعثرات الطريق والثرثره والإشاعات وصمتة عن كل مايحصل امامه وثقتة بنفسة ووصوله الى ما يتمنى الى الان الطريق طويل ولم نصل بعد ... وفي يوم الحب السعيد ، احبكم جمعياً بلا استثناء ❤".

كما استغل المسفر هذه المناسبة لإعلان عن رغبته في إهداء 5 اشخاص من عطوره المفضلة.

يذكر أن المسفر قد أثار الجدل مسبقًا بعد انتشار مقطع فيديو وثق تعرضه لاعتداء جماعي، مثيرًا ردود فعل متباينة بين فريقين دافع أحدهما عن الشاب بينما انتقده الفريق الآخر وكال له الشتائم.

ويقول البعض إن المقطع يظهر عارض الأزياء زياد المسفر، وهو يحاول الهروب من مجموعة شبان لاحقوه واعتدوا عليه بينما كان يتجول ليلا برفقة صديق له في أحد شوارع العاصمة الرياض.

ولم تفلح محاولات مرافق المسفر في إيقاف الشبان الذين استمروا في مطاردته ورميه بكل ما كان متاحا.

وصل الهجوم حد التجريح ووصفه بـ "المائع" وشده من شعره الطويل، وسط ارتفاع القهقهات والتصفير.

يمين بالله ان زياد المسفر ارجل منهم بس عشانه اسمر ويهتم ببشرته صار متشبه بالنساء؟؟ اقسم بالله كأنهم سلق يلاحقونه، ولا الاخير يقول حده حده سلامات؟؟ خروف هو عشان تقول حده،ناس عقلها في ماني بقايل #كلنا_زياد_المسفر pic.twitter.com/mFXi6ki686 — ik.jً (@xjx5111) September 4, 2020

وتحت وسم #كلنا_زياد_المسفر، سارع قطاع واسع من المعلقين إلى التنديد بما تعرض له الشاب من اعتداءات واعتبارها "حادثا عنصريا ينم عن همجية واضحة".

ويعد المسفر واحدًا من أبرز الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يتابعه أكثر من 20 ألف شخص على تويتر وحوالي 170 ألفا على "انستغرام".

ويحرص الشاب على استعراض آخر صحيات الموضة الخاصة بالرجال ومشاركة فيديوهات راقصة مع متابعيه.

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