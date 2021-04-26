بمناسبة الذكرى الخامسة لرؤية 2030.. السعودية تطرح عملة من فئة 200 ريال

منذ أن أعلن ولي العه السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل 5 سنوات عن إطلاق رؤية 2030، والسعودية تمضي بخطى ثابتة نحو المستقبل، وتحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة، التي تتلخص في مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح، وبالطريقة التي ترضي طموح المواطن السعودي.

وبهذه المناسبة، أعلن البنك المركزي السعودي عن طرحه عملة ورقية فئة 200 ريال، بمناسبة مرور خمسة أعوام على إطلاق "رؤية المملكة 2030"، في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأوضح البنك المركزي بأن قرار إصدار العملة الجديدة جاء استنادًا إلى المادة (الرابعة) من نظام النقد السعودي الصادر بالمرسوم الملكي.

وأشار البنك الى أن فئة المائتي ريال سوف يتم طرحها وتداولها اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، إضافةً إلى الأوراق النقدية المتداولة حاليًا بجميع فئاتها بصفتها عملة رسمية قانونية.

وأكد البنك المركزي بأن تصميم ورقة فئة المائتي ريال ذات اللون الرصاصي تضمّن صورة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود على وجه هذه الفئة، وشعار رؤية المملكة 2030 بشكل ثلاثي الأبعاد، إضافة إلى اسم البنك المركزي السعودي، وقيمة الفئة بالأحرف والأرقام باللغة العربية.

بينما تضمّن ظهر الورقة صورة قصر الحكم في مدينة الرياض، واسم البنك المركزي السعودي، وقيمة الفئة بالأحرف والأرقام باللغة الإنجليزية.

رؤية 2030

رؤية السعودية 2030 هي خطة ما بعد النفط للمملكة العربية السعودية تم الإعلان عنها في 25 إبريل 2016، وتتزامن مع التاريخ المحدد لإعلان الانتهاء من تسليم 80 مشروعًا حكوميًا عملاقًا، تبلغ كلفة الواحد منها ما لا يقل عن 3.7 مليار ريال وتصل إلى 20 مليار ريال، كما في مشروع مترو الرياض.

ونظَّمَ الخُطَّة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان حيث عرضت على مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لاعتمادها، ويشترك في تحقيقها كلا من القطاع العام والخاص وغير الربحي.