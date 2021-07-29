بوريس جونسون في موقف محرج بسبب مظلته.. والأمير تشارلز يدخل في نوبة ضحك

شوهد رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" وهو يكافح مع مظلته محاولًا رفعها ومتسببًا في دخول الأمير تشارلز يدخل في نوبة ضحك.

والتقط مقطع فيديو اللحظة الطريفة التي عانى "بوريس جونسون" من أجل رفع مظلته وسط الرياح العاتية أثناء وجوده في حفل تأبين أقيم تكريمًا لتضحيات ضباط الشرطة الذين لقوا حتفهم أثناء الخدمة.

....up, up and nearly away ☂️



PM Boris Johnson struggles with his umbrella whilst seated next to Prince Charles at a memorial recognising the sacrifice of police officers who have died on duty.



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وكانت عدسات المصورين لـ"بوريس جونسون" بالمرصاد حيث وثقوا هذه اللقطات واللحظة التي بدأ فيها الأمير البريطاني الضحك على رئيس الوزراء ومحاولاته الفاشلة لفتح المظلة.

وحضر الحفل العديد من الشخصيات البارزة، مثل وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، التي ظهرت وهي تضحك بشدة.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي غارقة بالمشاهدين الذين ضحكوا وسخروا من الموقف المحرج الذي تعرض له "بوريس جونسون" حيث كتب أحدهم: "بوريس جونسون يكافح من أجل أساسيات الحياة في الحلقة رقم 2390 وهو يحمل مظلة".

وأضاف آخرون: "ما شاهدناه هو مثال ساخر على عدم كفاءته في أي موقف معين"، فيما كتب آخر: "يتصرف بغباء في بعض الأحيان، لهذا السبب عليك أن تحبه، إنه رجل عادي".

وكتب مغرد رابع: "أدركت خطورة الحدث، لكن هذا كان مضحكًا. هذا شيء ستراه في المسلسلات الكوميدية. كان وجهه مذهلًا. ما كان جيدًا هو رؤية كل من حوله يضحكون، حتى الأمير تشارلز!".

يذكر أن "بوريس جونسون" كان يشارك بحفل تكريس للنصب التذكاري الجديد لشرطة المملكة المتحدة في مشتل

النصب التذكاري الجديد لشرطة المملكة المتحدة في ستافوردشاير

يهدف هذا النصب تكريم القتلى، والاعتراف بالخدمة والتضحية، وتعزيز الفخر في القوات المسلحة البريطانية والمجتمع المدني.

وفي عام 2017، تم افتتاح مركز ذكرى Arboretum الجديد الحائز على جائزة رسميًا من قبل دوق كامبريدج في 23 مارس، يضم ثلاث صالات عرض جديدة، ومطعم ومتجر أكبر، ومقهى منفصل وفناء مع حديقة، ويوفر للزائرين مرافق تتناسب مع جذب الزوار على نطاق واسع.

وفي عام 2018، تم منح المشتل التذكاري الوطني جائزة جاذبية الزائر الذهبية الكبيرة للعام في قم بزيارة إنجلاند جوائز التميز، بالإضافة إلى الجاذبية الصديقة للمدرب للعام في جوائز السياحة البريطانية.

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