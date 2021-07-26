بيتزا وبيتكوين واحتجاجات.. قناة كورية تعتذر لعرض صور "غير ملائمة" في أولمبياد طوكيو

اضطرت قناة تلفزيونية كورية جنوبية إلى تقديم اعتذار رسمي للشعب الإيطالي عن سلسلة من الصور المسيئة التي نشرتها خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية يوم الجمعة الماضي.

ومع دخول الرياضيين من كل دولة إلى الاستاد في طوكيو باليابان، شاركت قناة MBC صورًا شعرت أنها تليق لبلدهم.

South Korean broadcaster MBC used images to "represent" each country during the #Tokyo2020 Opening Ceremony.



Italy: pizza

Norway: salmon

Haiti: upheaval

Ukraine: Chernobyl pic.twitter.com/KpUXATuZld — Raphael Rashid (@koryodynasty) July 23, 2021

وعلى سبيل المثال، تم استخدام صورة بيتزا لإيطاليا، وسمك السلمون للنرويج، وبيتكوين للسلفادور، بينما تم تصنيف السويد على أنها "دولة متقدمة للرفاهية".

وعلى الرغم من أن الصور كانت مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر لكل دولة، إلا أن الأمور أخذت منحى مسيء بعض الشيء عندما نشرت صورة اضطرابات واحتجاجات عند ظهور فريق هايتي بينما تم استخدام تشيرنوبيل لأوكرانيا.

For the Marshall Islands, it said "was once a nuclear test site for the US, and is composed of more than 1,200 islands." El Salvador was introduced with a picture representing Bitcoin. pic.twitter.com/VNvFYRAskX — Raphael Rashid (@koryodynasty) July 23, 2021

لكن لم تكن الصور فقط هي المريبة، فالكلمات المستخدمة لوصف كل بلد تسببت أيضًا في بعض الإساءة.

وبعد احتجاج عام، أصدرت قناة MBC اعتذارًا رسميًا عن الصور، قائلة إنها "تأسف بشدة" لأي إساءة تسببت فيها.

وجاء في البيان ما يلي: "في بث حفل الافتتاح اليوم، تم استخدام صور غير لائقة عند تقديم دول مثل أوكرانيا وهايتي، تم استخدام صور وترجمات غير ملائمة لبلدان أخرى".

Not a first: For the 2008 Beijing Olympics, MBC introduced Cayman Islands as "famous as a tax haven for establishing offshore funds." Chad was "the dead heart of Africa" and Zimbabwe had "murderous inflation." Was cautioned by Korea Communications Standards Commission. pic.twitter.com/JlISo0UWfk — Raphael Rashid (@koryodynasty) July 23, 2021

هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها القناة بذلك، في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2008 في بكين، قدمت MBC جزر كايمان على أنها "مشهورة كملاذ ضريبي لتأسيس صناديق خارجية، بينما ورد وصف زمبابوي بأنها تعاني من "تضخم قاتل".

يذكر أن دور الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" تقام في ظروف استثنائية، ودخلت هذه النسخة من الألعاب الأولمبية التاريخ، بسبب تأجيلها من العام الماضي إلى الجاري 2021، بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19".

وتستضيف العاصمة اليابانية طوكيو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للمرة الثانية في تاريخها، بعد استضافة دورة عام 1964، وكانت المرة الأولى التي تقام فيها الألعاب الأولمبية في دولة آسيوية.

ويتنافس أكثر من 11300 رياضي من 206 دول، إضافة إلى فريق للاجئين يتألف من 29 رياضيًا ورياضية من 11 دولة، تم اختيارهم من قبل المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية من بين 55 رياضيا مستفيدين من منحة الرياضيين اللاجئين التي تقدمها اللجنة الأولمبية الدولية.



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