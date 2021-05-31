بيدوفيلي يستغل طفلتين ويتحدث معهن في روم إباحي.. ومعلقون: وين أهلهم؟

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو صادمة توثق لحظة تحرش شخص بطفلتين في إحدى غرف الدردشة على موقع التدوين "تويتر".

ويُسمع في الفيديو الحوار القائم بين مالك غرفة الدردشة، والذي اختار لنفسه اسمًا مستعارًا وهو Sugar Daddy، وهو يحاور طفلتين واحدة منهن تدعى شهد، بكلمات تحمل في طياتها إيحاءات جنسية شاذة.

*تحذير محتوى حساس*



شخص بيدوفيلي يستغل طفلتين ويتحدث معهن في روم إباحي!#مستغل_الاطفال pic.twitter.com/JKLStx2rvN — WHR (@whrumor) May 31, 2021

وأكد متداولو الفيديو عبر وسم "#مستغل_الاطفال" بأن العبارات والجمل التي تفوه بها المدعو Sugar Daddy لا يمكن أن تندرج تحت باب العفوية أو الصداقة بل هي "بيدوفيليا" واضحة جملة وتفضيلًا.

كما تداول نشطاء مقطع فيديو يحوي عبارات إباحية صريحة يتعذر على موقع البوابة نشرها

وأعرب المغردون عن استيائهم وغضبهم من عدم وعي الآباء والأمهات بخطورة مواقع التواصل الاجتماعي على أطفالهم في الوقت الراهن وما تتطلبه من رقابة مشددة وعلى مدار الساعة.

يذكر أن "البيدوفيليا" أو "عِشْقُ الأَطْفال" هو اضطراب يتعلق بالأشخاص الذين يفضلون إقامة العلاقات الجنسية مع الأطفال.

وتنتمي "البيدوفيليا" لمجموعة اضطرابات عامة في التفضيل الجنسي، حيث يتسم برغبات جنسية، تخيلات أو أنماط سلوكية متكررة تتعلق بالأطفال الصغار، حيث يكون سن الطفل 13 عامًا وما دون. يجب أن يستمر هذا الاضطراب لفترة لا تقل عن ستة أشهر. تؤدي هذه الرغبات والتصرفات في النهاية، لأزمة مرضية أو لخلل أدائي. إن الإشكالية الوحيدة في هذا التعريف، هو أنه لا يفرق بين من يعانون من هذا الاضطراب ويتصرفون وفقًا لهذه الشهوات، وبين من لديهم مثل هذه الرغبات والدوافع، ولكنهم لا ينصاعون لها.

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