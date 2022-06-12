تجربة تكسير الصحون تثير الجدل في موسم جدة .. الصحن بـ25 ريال

وثقت مجموعة من الفتيات إحدى التجارب الترفيهية التي يشهدها روّاد موسم جدة 2022 والتي تقوم فكرتها على تكسير الصحون من أجل التخلص من الطاقة السلبية.

وأظهرت الفتيات في مقطع الفيديو الطريقة التي يجب اتباعها في هذا التجربة لتكسير الصحن الذي يبلغ سعره 25 ريال سعودي (6.6 دولار أمريكي).

وتقوم فكرة هذه التجربة على كتابة الأمر المزعج على أحد الصحون المدفوع ثمنه ثم كسره ورميه بعيدًا بهدف تفريغ طاقة الغضب لدى الشخص الرامي.

وحظيت هذه التجربة على انتقاد عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والتي اعتبرها البعض عادة "غربية" يجري إقحامها إلى الدول العربية فيما اعتبرها البعض "تبذيرًا" للأموال.

وفي الوقت ذاته، رحب البعض بنشاط تكسير الصحون فهي عادة معروفة في اليونان من أجل جلب الحظ أو لطرد الأرواح الشريرة، إلى جانب تفريغ طاقة الغضب لدى البعض، ولا زال اليونان متمسكًا بهذه العادة حتى وقتنا الحاضر.

وتقام تجربة تكسير الصحون في ركن خاص جرى تخصيصه داخل مقهى يقدم القهوة والوجبات الخفيفة في منطقة سيتي ووك التي تعد من أهم وأكبر مناطق موسم جدة 2022.

تكسير الصحون في اليونان

هي عادة غربية يتبعها الشعب اليوناني حين يشعر بالفرح والسرور، إذ يفضل سماع أصوات كسر الصحون بدلًا من الموسيقى وأحيانًا ما يقومون بإلقائها على بعضهم البعض لإضفاء لمسات من السعادة.

ووفقًا للموروث اليوناني، فإن رمي الصحون تساهم في تخفيف الضغط النفسي وتطرد الأرواح الشريرة وتمنع الأذى عن صاحبها.

وظهرت عادة كسر الصحون منذ قديم الأزل، وتم منعها بموجب القانون في عام 1969، ولكن ما زالت بعض المطاعم اليونانية تحتفظ بها حتى وقتنا الحاضر لجذب الزبائن من خلال الخضوع لتلك التجربة الشيقة، ويضاف ثمن الأطباق على حساب الزبائن.

وهناك بعض المطاعم اليونانية التي تكسر يوميًا حوالي 2000 طبق لممارسة تلك العادة وجذب الأنظار والزبائن بدلًا من سماع أصوات الموسيقى، ومع الوقت بدأت تلك العادة في التداول بين المطاعم في جميع أنحاء العالم.

موسم جدة

ويُعد موسم جدة أحد أهم البرامج الموسمية المتميزة التي تقام في جميع أنحاء السعودية كجزء من مبادرة "مواسم السعودية''، وهي سلسلة من الفعاليات التي تقام على مدار عام وتهدف إلى وضع السعودية في قلب خريطة السياحة العالمية.

أماكن فعاليات موسم جدة

تم الإعلان رسميًا عن أماكن فعاليات موسم جدة، بعضها قد استضافت النسخة الأولى منه وهي عبارة عن العديد من الوجهات الرئيسية حول جدة، وهي: