تحدي الاغماء على تيك توك يقتل فتاتين في أمريكا

عاصر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم خلال السنوات الأخيرة الكثير من التحديات المريبة ذات معايير وشروط غريبة كان آخرها "تحدي الإغماء" على "تطبيق "تيك توك" والذي تسبب بمقتل فتاتين.

وتقوم فكرة "تحدي التعتيم" أو "تحدي الإغماء" على دفع مستخدمي تطبيق تيك توك على خنق أنفسهم بوشاح أو حزام وحبس أنفاسهم لمدة معينة حتى يتعرضون للإغماء.

وذكرت وسائل إعلام أمريكة بأن التحدي المريب تسبب في وفاة طفلتين وهو ما دفع عائلتيهما لرفع دعوى قضائية ضد الشركة نتيجة تلاعبها في حياة المراهقين والتغرير بهم من خلال هذه التحديات.

وحمّلت عائلات الفتاتين خوارزميات التطبيق المسؤولة ووصفوها بـ"الخطيرة" ويجب إيقافها فورًا.

وقالت عائلات الفتاتين في الدعوى التي رفعوها يوم الثلاثاء، 5 يوليو 2022، في محكمة مقاطعة لوس أنجليس العليا إن طفلتيهما لالاني إريكا والتون (8 أعوام) من ولاية تكساس، وأرياني جايلين أرويو (9 أعوام) من ولاية ويسكونسن توفيتا أثناء تجربة التحدي.

لالاني إريكا والتون (8 سنوات)

أرياني جايلين أرويو (9 سنوات)

دعوى قضائية ضد تيك توك

وجاء في الدعوى القضائية: "الخوارزمية الخطيرة للمنصة دفعت الطفلتين عن قصد وبشكل متكرر لمشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بتحدي الإغماء، الأمر الذي حفزهما للمشاركة في التحدي الذي أودى بحياتهما في النهاية".

وقال محامي العائلتين ماثيو بي بيرغمان: "يجب تحميل تطبيق تيك توك المسؤولية عن عرض هذا المحتوى القاتل لهاتين الفتاتين الصغيرتين".

وأضاف: "لقد استثمرت (تيك توك) مليارات الدولارات للترويج لمحتوى يعرف أنه خطير ويمكن أن يؤدي إلى وفاة مستخدمي التطبيق".

ولفتت الدعوى إلى أن الفتاتين كانتا تعتقدان أنهما إذا نشرتا مقطع فيديو أثناء قيامهما بالتحدي ستصبحان مشهورتين ولذا قررتا تجربته. إنهما طفلتان ولم تقدرا أو تفهما الطبيعة الخطيرة لهذا التحدي الذي شجعهما التطبيق على القيام به.

وتسعى عائلتا والتون وأرويو للحصول على تعويض مالي لم يفصحا عن قيمته.

تحدي ملاك الموت

والشهر الماضي، تسبب تطبيق تيك توك في قتل مراهقين اثنين في إندونيسيا، بعدما أقدما على القفز أمام شاحنة متحركة وتوثيق اللحظة ونشرها على التطبيق بهدف زيادة عدد المتابعين على التطبيق.

ويُعرف تحدي ملاك الموت ، بأنه خطوة في الاتجاه الخاطئ عندما يتعلق الأمر بتحديات وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يتورط المراهقون للإعجاب بسرعة في هذا التحدي القاتل دون التفكير في العواقب.

وتقوم فكرة هذا التحدي المريب على توثيق اللحظة التي يقفز فيها الشخص أمام سيارة أو شاحنة متحركة وكأنه ملاك الموت ليجبر السائق أو السائقة على الوقوف فورًا معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

للأسف، هذه ليست المرة الأولى التي شوهد فيها التحدي على تيك توك، إذ يعود تحدي "Angel of Death" إلى عام 2018، حيث تم الإبلاغ عن وفاة مراهق في تموز بمنطقة بيكاسي الإندونيسية.