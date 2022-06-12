تحدي ملاك الموت يجتاح "تيك توك" ويقتل مراهقين في إندونيسيا

عُرف عن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم بأنهم ليسوا غرباء عن التحديات الغريبة والمريبة، إذ ينتشر بين الحين والآخر تحديات ذات معايير وشروط غريبة بسرعة خاصة بين المراهقين كان آخرها تحدي ملاك الموت .

هذه المرة، يشهد روّاد تطبيق "تيك توك" تحديًا صادمًا يُعرف بـ Angel of Death أي تحدي "ملاك الموت"، والذي يدفع المراهقين إلى القفز أمام الشاحنات والمركبات المتحركة.

ووفقًا للتقارير الأولية، فقد تسبب هذا التحدي في قتل مراهقين اثنين في إندونيسيا قبل أيام، بعدما أقدما على القفز أمام شاحنة متحركة وتوثيق اللحظة ونشرها على تطبيق "تيك توك" بهدف زيادة عدد المتابعين على التطبيق.

تحدي ملاك الموت

ويُعرف تحدي ملاك الموت ، بأنه خطوة في الاتجاه الخاطئ عندما يتعلق الأمر بتحديات وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يتورط المراهقون للإعجاب بسرعة في هذا التحدي القاتل دون التفكير في العواقب.

وتقوم فكرة هذا التحدي المريب على توثيق اللحظة التي يقفز فيها الشخص أمام سيارة أو شاحنة متحركة وكأنه ملاك الموت ليجبر السائق أو السائقة على الوقوف فورًا معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

للأسف، هذه ليست المرة الأولى التي شوهد فيها التحدي على تيك توك، إذ يعود تحدي "Angel of Death" إلى عام 2018، حيث تم الإبلاغ عن وفاة مراهق في تموز بمنطقة بيكاسي الإندونيسية.

وفي 2021 اكتسب شعبية عندما أودى بحياة مراهق يبلغ من العمر 13 عامًا حاول التحدي مع ثمانية مراهقين آخرين.

مقتل مراهقين بسبب تحدي ملاك الموت في إندونيسيا

لقي مراهقان إندونيسيان مصرعهما بسبب تحدي "ملاك الموت" حين قفزا أمام شاحنة متحركة في مدينة باندونغ، مما أدى إلى إصابة أحدهما (14 عامًا)، في كسر في الجمجمة وتحطم أسنانه.

ونشرت صفحة مدينة تانجيرانج الإندونيسية عبر صفحتها على "تويتر"، مقطع فيديو مزعج وشبه خاضع للرقابة للحادث المروع، وحذرت من أن "التصرف المتهور للمراهقين لإيقاف الشاحنة" تسبب في خسائر في الأرواح.

ومما زاد الطين بلة، هو اندفاع 14 مراهق آخر لتطبيق ذات التحدي ونشر مغامرتهم على تطبيق "تيك توك" لكن السلطات الإندونيسية كانت لهم بالمرصاد حيث تم احتجازهم جميعًا.

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