تحرش بها بتعبير خادش للحياء.. الإفراج عن سياسي تركي أساء لزوجة كردي مُعتقل

أفرجت السلطات التركية عن أحد أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم تحرش لفظيًا بعقيلة الزعيم الكردي صلاح الدين دميرتاش المعتقل منذ 2016 بتهمة الإرهاب.

وبدأت القضية حين كتب "وداد مطيع" المنتمي للحزب بتهمة الاعتداء اللفظي بألفاظ جنسية خادشة للحياء على "باشاك دميرتاش" زوجة "دميرتاش".

​

وقال "مطيع" في تغريدته التي كتبها عبر "تويتر": "الآن صلاح الدين معتقل في السجن بينما زوجته في الخارج، ولا بد أنها تشتعل الآن؛ لذا يجب إطفاء حرارتها"؛ على حد تعبيره.

وصدر قرار الإفراج عن مطيع من مديرية الأمن بينما تستمر التحقيقات في مديرية الأمن مع عمه في التهمة نفسها.

​

واستخدم المتهم حسابًا وهميًا على "تويتر" باسم Vedat Muti بعدها بدأت حملة لدعم "باشاك" على مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاج “باشاك دميرتاش نحن معك (BaşakDemirtaşSeninleyiz#).

وكان وزير العدل عبد الحميد جول أعلن عبر حسابه على "تويتر" عن توقيف المعتدي، وأضاف قائلًا: "أدين الاعتداء الحقير غير الأخلاقي الذي تعرضت له السيدة باشاك. احترام شرف الإنسان وعرضه وعفته لا بد أن يكون فوق كل اعتبار. إن القانون سيقوم بما يلزم لمعاقبته هذه الكلمات غير الأخلاقية والاستفزازية".

كما قالت نيابة مدينة ساكاريا غرب تركيا في بيان إنها تمكنت من تحديد هوية المعتدي المدعو وداد مطيع، وأنها أصدرت قرار اعتقال بحقه قبل الافراج عنه.

يذكر أن صلاح الدين دميرتاش الذي ترشح للانتخابات الرئاسية الدورة الماضية معتقل منذ 4 نوفمبر 2016، ويواجه العديد من الأزمات الصحية، وبالرغم من ذلك ترفض حكومة حزب العدالة والتنمية الإفراج عنه.

نبذة عن صلاح الدين دميرطاش

​

ولد 10 نيسان 1973 م هو سياسي كردي، زعيم حزب الشعوب الديمقراطي اليساري الكردي ولد في مدينة معمورة العزيز شرق تركيا عام 1973 تخرج من كلية الحقوق في جامعة أنقرة ومارس المحاماة مباشرة، كما كان عضوًا لفترة في اللجنة التنفيذية لفرع دياربكر لمنظمة حقوق الإنسان التركية التي تأسست عام 1986، قبل أن يترأسه ثم يشكل مع آخرين جمعية حقوق الإنسان التركية ويؤسس مكتب دياربكر لمنظمة العفو الدولية.

بدأ حياته السياسية عضوًا في حزب "المجتمع الديمقراطي" اليساري الكردي عام 2007 ونائبًا عنه في البرلمان قبل أن تحظره المحكمة الدستورية العليا عام 2009 بحجة ارتباطه بحزب العمال الكردستاني. أصبح لاحقاً نائباً عن حزب "السلام والديمقراطية" اليساري الكردي الذي حظرته المحكمة للأسباب ذاتها، ثم أسس مع الصحافية والناشطة النسوية فيجي يوكسيكداغ حزب "الشعوب الديمقراطي" عام 2014 الذي يحاول تجميع أجنحة اليسار السياسي في حزب واحد. خاض ديميرتاش الانتخابات الرئاسية التركية عام 2014 وحل ثالثاً بـ9.77% من الأصوات .

دخل انتخابات 2014 و2015 م عن حزب الشعوب الديمقراطي HDP . وهو احد المرشحين لرئاسة تركية في الانتخابات الرئاسية 2018، رغم كونه مسجون منذ نحو 20 شهرا بتهم أمنية وليس هناك حكم بالإدانة ضده.