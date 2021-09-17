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تحرش جنسي وتعنيف جسدي.. حملة لإنقاذ الجوهرة معنفة بريدة من عائلتها

منشور 17 أيلول / سبتمبر 2021 - 10:14
الجوهرة معنفة بريدة
الجوهرة معنفة بريدة

تصدر وسم #الجوهره_معنفه_بريده قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التدوين "تويتر" في في السعودية، عقب انتشار مزاعم بشأن تعنيف فتاة تدعى الجهورة من قبل إخوتها ووالدها وخالها.

وانطلق الوسم بعدما سردت الجوهرة تفاصيل قصتها المؤلمة لحسابات أمنية سعودية على تويتر مثل إمارة منطقة الرياض ومركز بلاغات العنف الأسري وأخبرتهم عن التعنيف الجسدي النفسي الذي تتعرض له من قبل عائلتها بالإضافة إلى الاعتداء الجنسي عليها.

وقالت الجوهرة في تغريداتها الأولى: "اثنين من إخواني حاولوا الاعتداء علي بالتحرش ثلاث مرات فيصل ومشعل، تكفون الحقوني منهم ومن أابوي يبي يقتلي"، وأرفقت تغريدتها بصور توثق آثار الضرب على جسدها.

ثم قالت في تغردتين منفصلتين: "السلام عليكم أنا اسمي الجوهرة محمد الملدول العتيبي، أناشد الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان بسبب انه يقع علي العنف من قبل والدي واخواني وخالي وكل ما بلغت الشرطة يرجعني لهم بحكم الواسطة، أنا الآن ببريدة واتمنى منكم النظر لأمري لأني أغاني منهم بشدة ومن ضمن تعنيفهم يشربوني مادة يوجد بها نوع من الكبريت مادة سامة وتحرق لي بطني كل الذي أريده ان تلحقوني منهم لأني بين الحياة والموت بسبب ينتهكون حقوقي ويمنعوني من الوظيفة وإكمال دراستي الجامعية تكفون طلبتكم تلحقوني منهم لأني تعتب من أذاهم تكفون تلحقوني منهم".

الجوهرة معنفة بريدة

ودعا ناشطون على وسائل التواصل، من خلال التفاعل مع قصة الجوهرة، إلى وقف العنف ضد النساء، وحثوا الفتيات على رفع أصواتهن وعدم السكوت على أي إساءة يتعرضن لها.

وبعدها بساعات أعلن الحساب الرسمي لمركز بلاغات العنف الأسري عبر موقع "تويتر" عن تواصله مع الحالة، حيث غرد قائلًا: "إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض فتاة للتعنيف من قبل أسرتها،نود التوضيح انه تم مباشرة الحالة من فل فريق وحدة الحماية الأسرية وجار استكمال بقية الاجراءات وفق نظام الحماية من الإيذاء".

الجوهرة معنفة بريدة

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كلمات دالة:المملكة العربية السعوديةأخبار السعوديةحقوق المرأةتعنيف المرأة

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