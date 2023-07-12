تركي آل الشيخ يجري عملية جراحية عاجلة.. ما هو مرضه؟

البوابة - تصدر اسم رئيس رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ قائمة الأكثر تفاعلًا في منصات التواصل الاجتماعي بعد الإعلان أنباء خضوعة لعملية جراحية عاجلة في أحد مستشفيات نيويورك الأمريكية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ألميريا الإسباني، المملوك للمسؤول السعودي آل شيخ، بيانًا رسمًا تمنى فيه الشفاء له بعد خضوعه لعملية "جراحة".

وقال النادي في بيانه: "بالنيابة عن جميع العاملين في نادي ألميريا بأكمله، نود أن تعرب عن خالص تمنياتنا بالصحة والشفاء العاجل لمعالي المستشار تركي آل الشيخ مالد النادي بعد الجراحة الحرجة التي أجراها قبل قليل في نيويورك.."

ولم يكشف بيان النادي الإسباني طبيعة العملية الجراحية التي خضع لها آل شيخ، ولم يذكر أي معلومات تتعلق بالمستشفى الذي أجرى له العملية أو موعد العملية.

كما تناقل المغردون صورة لآل شيخ وهو يرقد على سرير الشفاء موصولًا بأجهزة التنفس ومراقبة النبض، قالوا بأنها التقطت له في أحد مستشفيات مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما لم يتم تأكيده حتى هذه اللحظة.

وكان المستشار آل الشيخ قد أعلن في عام 2019 تشخيصه بورم بالدماغ وبأنه بدأ رحلة علاج بإشراف فريق طبي من أمريكا وأوروبا.

وفي عام 2020 خضع آل الشيخ لعملية جراحية ناجحة في أمريكا لإزالة الورم، وفي 1 أغسطس 2020، تعر لوعكة صحية جديدة، وهو ما أدى إلى نقله للمشفى في نيويورك، وثم ظهر في صورة نشرها له أحد الصحفيين المصريين وهو على سرير الرعاية داعيًا الله له بالشفاء.

وفي 05 يناير 2022، خضع آل شيخ لعملية جراحية تكللت بالنجاح لم تذكر طبيعتها فيما رجح البعض بأنه أجرى عملية لإزالة المرارة حيث جرى تشخيصه سابقًا لكنه قرر استئصالها مؤخرًا.