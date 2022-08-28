تسريب جنسي لعميد كلية الآداب بحمص .. ومعلقون: الجامعة تحولت لغرف نوم

أثار مقطع فيديو لأكاديمي معروف في جامعة بالبعث بمحافظة حمص وهو يمارس الرذيلة مع إحدى طالباته داخل مكتبه، استياء وغضب الشارع السوري الذي طالب بمحاسبته فورًا وإقالته من منصبه.

وأشار متداولو مقطع الفيديو المُسرب إلى أنه يعود لعميد كلية الآداب في جامعة البعث نزار عبشي، الذي تورط بعلاقة جنسية مشبوهة مع طالبة بهدف ابتزازها جنسيًا مقابل الحصول على العلامات بينما نفى آخرون أن يكون المكتب للدكتور عبشي.

وذكر معلقون بأن الفتاة التي ظهرت في وضع حميم مشبوه مع الدكتور داخل مكتبه هي طالبة في قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب.

وتداول النشطاء وثيقة رسمية من الجامعة، تثبت ترفع طالبة جامعية من السنة الثالثة إلى السنة الرابعة، في حين يقول مدونون سوريون إنها مفصولة من الجامعة بسبب تورطها في عملية غش امتحاني، بينما يربط آخرون ذلك الترفع بعلاقتها الجنسية غير الشرعية مع أحد المسؤولين في الجامعة.

ولم يعلق الدكتور عبشي، وهو أستاذ النقد الأدبي في كلية الآداب، ويحمل شهادة الدكتوراه في اللغة العربية، على الاتهامات الموجهة ضده حتى هذه اللحظة.

* يعتذر موقع البوابة عن نشر مقطع الفيديو

جامعة البعث تحولت لغرف نوم

كتب صاحب حساب السلطة الخامسة - شبكة أخبار نور حلب على موقع فيسبوك تقريرًا مطولًا عن فضيحة تورط عميد كلية الآداب في جامعة البعث بفضيحة أخلاقية.

وعلق صاحب الحساب قائلًا: "هل تحولت مكاتب المسؤولين بجامعة البعث إلى غرف نوم ومكان لممارسة الرذيلة علناً...؟ لا نريد أن نسأل عن الشرف والأخلاق ولكن أين حرمه هذه الجامعة ...؟ كيف يجري ذلك بتلك البساطة والسلاسة وكأن الأمر عادي لو لم يكن ذلك قد استفحل بالجامعة".

وتابع: "فضيحة لا أخلاقية تهز جامعه البعث بحمص، هذه الجامعة العريقة التي تحولت بعهد الفاسدين من اللصوص إلى وكر للدعارة والسرقة والرشوة والقتل، تناولنا ملف الجامعة قبل ثلاث أشهر وبالتفصيل والأسماء وما يجري اليوم هو تأكيد واضح لما تكلمنا عنه وحالة هذه الطالبة الساقطة مع أحد المسؤولين لممارسة الرذيلة بمكاتب الجامعة هي حالة من آلاف الحالات المنتشرة بأروقة الجامعة".