تسريب فيديو صادم لمسنة لبنانية تتعرض للضرب من قبل ابنتها

أثار مقطع فيديو لمُسنة تتعرض للضرب على يد امرأة تسكن معها في شقة داخل إحدى البنايات السكنية في حي رأس النبع في العاصمة اللبنانية بيروت غضبًا عارمًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي جرى تصويره من قِبل أحدهم في المبنى المقابل، سيدة مسنة وهي تحاول الوقوف على قدميها والسير بعيدًا عن مقعدها حتى تفاجئ بسيدة أخرى تصغرها سنًا تقوم بدفعها نحو الخلف والإمساك بها من أكتافها وأجلستها مجددًا على المقعد.

ولم تكتفِ السيدة المعتدية بدفع المرأة المسنة نحو الكرسي بعنف، بل انهالت عليها بالضرب مستخدمة الحذاء الذي كانت ترتديه في مشهد أثار غضب واستياء كل من شاهده.

وطالب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بتدخل السلطات الأمنية في لبنان وعدم تجاهل الاعتداء الوحشي الذي تعرضت له المرأة المسنة بالإضافة إلى كشف هوية المرأة المعتدية ومحاسبتها قانونيًا.

كما حرص روّاد التّواصل الاجتماعي على نشر عنوان سكنها الواقع في منطقة رأس النبع شارع عبد الحفيظ الشعّار بناية "الدلا" الطابق الثالث، على أمل أن تتدخل الجمعيات المختصّة لإنقاذها.

الأمن اللبناني يتدخل

نقلت وسائل إعلام محلية في لبنان عن مصادر خاصة في الأمن الداخلي أن الجهات الأمنية بدأت في متابعة جريمة الاعتداء الوحشي الذي تعرضت له المرأة المسنة.

الكشف عن هوية المرأة المعتدية

المصدر: السوشال ميديا

وقالت الناشطة الاجتماعية اللبنانية ريموندا صالح أن قوات الأمن ووسائل الإعلام توجهت نحو المنزل لكن صاحبة المنزل أغلقت الباب في وجه كل من حاول التواصل معها.

من جانبه، قال شاهد عيان من سكان المبنى الذي تعيش فيه السيدة المسنة، أن الأم تعيش عند ابنتها في الطابق الثالث من العمارة التي تملكها العائلة، إذ قدمتها الأم لابنتها التي ظهرت في مقطع الفيديو وهي تعتدي عليها بالضرب وسجلتها باسمها.

كما ذكر أن السيدة المسنة لها 3 أبناء آخرين واحدًا منهم يعيش خارج البلاد، وحين علموا بما تفعله شقيقتهم الوحيدة مع والدتهم أصيبوا بالصدمة.

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