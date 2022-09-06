تسريب صور عارية للفنانة التونسية فاطمه بن سعيدان .. المصور خان ثقتها

تصدر اسم الممثلة المسرحية التونسية فاطمه بن سعيدان قائمة الأكثر بحثًا على محرك البحث "غوغل" خلال الساعات القليلة الماضية بعد تسريب صور شبه عارية لها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأعربت الفنانة فاطمه بن سعيدان عن غضبها واستيائها من تسريب صور شخصية كانت قد التقطتها بالتعاون مع أحد المصورين المحترفين في إطار التحضير لعمل مسرحي لكنه "خان ثقتها" وقام بتسريبها.

وأعرب عدد من الفنانين التونسيين تضامنهم مع زميلتهم فاطمة، وطالبوا بمحاسبة المسؤول عن تسريب الصور واستخدامها بغير الهدف الذي استخدمت له والإساءة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للفنانة المسرحية.

فاطمه بن سعيدان (المصدر: فيسبوك)

فاطمه بن سعيدان تتوعد

وعلى أثر الجدل الذي أحدثته الصور في الوسط الفني التونسي، أصدرت الفناة فاطمه بن سعيدان بيانًا رسميًا توعدت فيه المصور المسؤول عن تسريب الصور واستخدامها بطريقة مسيئة لها.

وقالت الفنانة في بيانها الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك": "بالأمس، أرسل صديقي صورة خاصة لي جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي من غير علمي ودون موافقتي".

فاطمه بن سعيدان (المصدر: الحساب الرسمي للفنانة التونسية)

وحول طبيعة جلسة التصوير، قالت الفنانة فاطمة في بيانها: “التقطت هذه الصور في إطار بحث في عمل مسرحي، لكنها وللأسف انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي دون موافقتي".

وتابعت: "المصور الذي صوّر هذه الصور والسبب في المشكلة "خان الثقة" التي كانت بيننا وخرق القانون بالتعدي على حقي في الصورة، وباعتبار أنه نشر الصور الخاصة على العامة، وكّلت المحامي الخاص بي كي يتابع القضية عدليًا وقضائيًا وكل شخص أو إعلام أو جهة أخرى نشرت الصورة واستعملتها دون موافقتي".

*يتعذر على موقع البوابة نشر الصور احترامًا لرغبة الفنانة فاطمه بن سعيدان

من هي فاطمه بن سعيدان

تاريخ الولادة: 25 ديسمبر 1949

المهنة: ممثلة سينمائية ومسرحية

الجنسية: تونسية

بدايتها: انطلقت من مسرح الهواية سنة 1978، اقتحمت مجال السينما في أول تجربة بفيلم "عرب"

أعمال فاطمه بن سعيدان في السينما

عرب للفاضل الجزيري والفاضل الجعايبي في 1988

عصفور السطح لفريد بوغدير في 1990

يا سلطان المدينة للمنصف ذويب في 1992

صمت القصور لمفيدة التلاتلي في 1994

صيف حلق الوادي لفريد بوغدير في 1996

مجنون ليلى للطيب الوحيشي في 1997

آخر فيلم لنوري بوزيد في 2006

التلفزة جاية للمنصف ذويب في 2006

بنت كلثوم لمهدي شرف في 2006

أعمال فاطمة بن سعيدان على المسرح