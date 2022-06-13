تسمم شقيقة دانة القحطاني بسبب نبات الحلتيت

كشف والد نجمة مواقع التواصل الاجتماعي دانة القحطاني ، التي قد توفت عام 2019، تعرض ابنته سجى للتسمم بعد تناولها قطعة من نبات الحلتيت.

ونشر والد سجى ودانة القحطاني عبر حسابه الرسمي على تطبيق "سناب شات" تفاصيل الحادثة المؤلمة حين أسعف ابنته سجى إلى المستشفى بعد ارتفاع درجة حرارة جسدها نتيجة تناول نبات الحلتيت.

دانة القحطاني وشقيقتها

وذكر والد سجى القحطاني بأن الطبيب أخبره في البداية بأن العلامات الحيوية لابنته ليست جيدة بالإضافة إلى ارتفاع درجة حرارة جسدها التي وصلت لـ42 درجة مئوية مع هبوط حاد في الدورة الدموية.

وذكر بأنه أخبر الطبيب بأن ابنته تناولت عشبة الحلتيتة ليوصي الطبيب بإجراء عملية غسيل لمعدة ابنته سجى حتى تتحسن حالتها الصحية وتنخفض درجة حرارة جسدها لـ38 درجة مئوية مباشرة.

وحذر أبو سجى القحطاني من هذه النبتة التي يروج لها على أنها تساعد في علاج بعض الأمراض.

نبات الحلتيت

(المصدر ويكيبيديا)

الحِلْتِيت أو الوُشَّق هو صمغ نبات الكلخ المنتن سيئ الطعم، مر المذاق، رائحته كريهة جدًا حيث لا يمكن وضعه إلّا داخل علبة محكمة، أحسنه الرائق المائل للإحمـرار الذي إذا حل في الماء ذاب سريعا وجعله كالبن.

كان يستخدم هذا الصمغ منذ القدم مع البخور لطرد الجن والشياطين، كما يستعمل بشكل رئيسي لعلاج التشنجات بأنواعها، وعلاج الالتهاب المزمن للقصبات الهوائية ومجاري التنفس.

ويفيد الحلتيت في علاج الهستيريا والمغص وآلام الأمعاء وفي علاج السعال الديكي (سعال ديكي). كما تفيد هذه العشبة في طرد الغازات المتجمعة في المعدة والأمعاء، وتفيد كدواء معرّق (يساعد على إفراز العرق من الجسم).

أضرار الحلتيت

(المصدر ويب طب)

تورم الشفاه: قد يسبب الحلتيت انتفاخ غير طبيعي في الشفاه، يستمر لبضع ساعات ثم يختفي من تلقاء نفسه.

قد يسبب الحلتيت انتفاخ غير طبيعي في الشفاه، يستمر لبضع ساعات ثم يختفي من تلقاء نفسه. مشكلات هضمية: قد يسبب الحلتيت الغازات، والإسهال، وحموضة المعدة، لذا ينصح بتجنب الوجبات الدسمة بعد تناول الحلتيت.

قد يرتبط تناوله أيضًا بالتسبب في الصداع، أو التشنجات، أو اضطرابات الدم، أو الغثيان.

مشكلات في ضغط الدم: قد يسبب ارتفاع أو انخفاض في ضغط الدم، لذا على الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الضغط تجنب تناول الحلتيت سواء كان الضغط يرتفع أو ينخفض لديهم.

قد يسبب ارتفاع أو انخفاض في ضغط الدم، لذا على الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الضغط تجنب تناول الحلتيت سواء كان الضغط يرتفع أو ينخفض لديهم. الطفح الجلدي: من أضرار الحلتيت أنه قد يسبب لدى البعض الحكة واحمرار البشرة.

دانة القحطاني

خطفت دانة قلوب العديد من المغردين هي البنت الصغرى في الثلاثي الشهير "غناتي ودنا ودانة"، اللواتي حققن شعبية كبيرة في العامين الماضيين، بعد أن لفتن الأنظار بطرحهن المميز الذي تضمن يوميات الأسرة مع والدهن مشعل القحطاني.

أعلنت عائلة دانة وفاتها في عام 2019 بعد تعرضها لنوبة قلبية.