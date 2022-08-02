هيلفاير .. كل ما تريد معرفته عن الصاروخ الذي قتل أيمن الظواهري

تصدر اسم زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري عناوين الصحف الإخبارية والمواقع الإلكترونية حول العالم منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل ساعات نبأ وفاته بصاروخين أُطلقا على منزله في كابول السبت الماضي.

وقال الرئيس بايدن، في كلمة له مساء الاثنين بالبيت الأبيض، أن أجهزة المخابرات الأمريكية حددت مكان الظواهري في وقت سابق هذا العام بعد سنوات من تعقبه، وأطلقت بعدها القوات المسلحة الأمريكية صاروخين من طراز هيلفاير.

وأكد أن الصاروخ ضرب منزل الظواهري وقتله دون أن تعرض أي أحد من عائلته أو مدنيين آخرين في الغارة، وهو ما دفع الكثيرين للبحث عن تفاصيل صاروخ هيلفاير الذي أصاب الهدف بدقة بالغة.

صاروخ هيلفاير

يطلق عليه باللغة الانجليزية عليه اسم Hellfire R9X.

صاروخ جو-أرض

يتجاوز وزنه 45 كيلوغرامًا

صاروخ موجه بالليزر

يمكن استخدامه كسلاح جو-جو ضد طائرات الهليكوبتر أو الطائرات ذات الأجنحة الثابتة بطيئة الحركة.

مزود بستة شفرات تشبه الشفرات تمتد من جسم الطائرة التي تقطع هدفها ولكنها لا تنفجر ما يتيح تقليص دائرة الاستهداف بشكل كبير.

نسخة محدثة من صاروخ هيلفاير (AGM-114).

تم تقديمه كسلاح مضاد للدبابات في الثمانينيات، وبدأ استخدامه على الطائرات بدون طيار بعد أحداث 11 سبتمبر لاستهداف الأفراد.

استخدم البنتاغون ووكالة المخابرات المركزية الصاروخ على حد سواء، في عمليات خاصة نفذت في سوريا واليمن والعراق وليبيا والصومال.

ويتطلب استخدامه معلومات استخباراتية عالية الدقة، كما أنه موّجه بالليزر.

المصدر: وول ستريت جورنال

من هو أيمن الظواهري ؟

اسمه بالكامل: أيمن محمد ربيع مصطفى عبدالكريم الظواهري

أيمن محمد ربيع مصطفى عبدالكريم الظواهري والده: الدكتور محمد ربيع الظواهري أستاذ علم الفارماكولوجي "علم الأدوية " بكلية الطب جامعة عين شمس، وتوفي عام 1995.

الدكتور محمد ربيع الظواهري أستاذ علم الفارماكولوجي "علم الأدوية " بكلية الطب جامعة عين شمس، وتوفي عام 1995. شقيقه: محمد محمد ربيع الظواهري، الملقب بأبو أيمن المصري، وهو أحد قادة تنظيمي الجهاد والقاعدة.

محمد محمد ربيع الظواهري، الملقب بأبو أيمن المصري، وهو أحد قادة تنظيمي الجهاد والقاعدة. عمل كطبيب شخصي لأسامة بن لادن، في وقت من الأوقات.

ظل أيمن الظواهري، الذي بلغ من العمر 71 عامًا، رمزًا دوليًا واضحًا للتنظيم، بعد 11 عامًا من مقتل أسامة بن لادن من قبل الولايات المتحدة.